Fin du Parcours plein air dans les nichoirs du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord a clôturé son Parcours plein air 2025 par une expérience aussi symbolique qu’inspirante : une nuit passée dans les nichoirs du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

L’activité, tenue le 18 septembre, marquait la fin d’une série d’aventures en plein air destinées à encourager la persévérance scolaire et le développement personnel des jeunes de la région.

Logés dans des hébergements en forme de nichoirs, les participants ont vécu une soirée immersive au cœur de la nature, rythmée par le bruit des vagues et le crépitement d’un feu de camp. Jeux de société, rallye photo, randonnée thématique sur Alice au pays des merveilles et labyrinthe géant figuraient au programme.

« Le Parcours plein air est bien plus qu’une simple série d’activités : c’est une bouffée d’air frais pour la persévérance scolaire. Ce projet est une façon pour les intervenantes du CJE de maintenir le lien avec certains élèves pendant la saison estivale, assurant ainsi un suivi entre la fin de l’année scolaire et la rentrée », souligne Karine Vivier, intervenante jeunesse au CJE.

Ce parcours permet de faire découvrir les bienfaits physiques et psychologiques de la nature, tout en favorisant l’autodétermination et le sentiment d’efficacité personnelle des jeunes, selon Mme Vivier.

« Il offre des moments de réflexion individuelle, mais aussi des occasions d’échange et de partage, dans un cadre propice à l’ouverture et à la croissance », ajoute-t-elle.

Tout au long de l’année, le Parcours plein air 2025 a proposé aux jeunes diverses activités favorisant l’autonomie, la collaboration et la confiance en soi : randonnée, initiation à la voile, sortie en rabaska, défi de survie et exploration des plages locales.

Réalisé grâce au service en persévérance scolaire du CJE et au comité Persévérance scolaire HCN, le projet vise à créer des expériences marquantes qui incitent les jeunes à croire en leur potentiel et à poursuivre leur parcours vers la réussite.