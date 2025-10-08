Le projet de restauration de la rivière des Escoumins prend son envol

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 8 octobre 2025
Le bois coupé sera déposé aux abords de la route Forestière et les citoyens pourront en disposer. Photo OBVHCN

La semaine prochaine des travaux de déboisement seront amorcés dans la route Forestière aux Escoumins, donnant le coup d’envoi à un vaste projet collectif de restauration de la rivière des Escoumins.

C’est le 13 octobre que les travaux près de la Côte à Cossette au niveau de la route Forestière vont débuter.

Le projet d’envergure, qui vise à restaurer certaines sections de la rivière des Escoumins, est le fruit d’une large collaboration.

Organismes locaux, chercheurs universitaires, experts et partenaires du milieu y ont tous contribué tels que l’Université du Québec à Chicoutimi, la ZEC Nordique, la Municipalité des Escoumins et l’Organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord pour ne nommer que ceux-ci.

« Il constitue une étape majeure pour la mise en valeur de ce cours d’eau emblématique et s’inscrit dans une démarche de concertation qui mobilise à la fois l’expertise scientifique, connaissance et expérience du territoire », indique Catherine Emond, chargée de projet à l’OBV de la Haute-Côte-Nord.

Cette dernière indique que la rivière des Escoumins fait partie « intégrante de notre patrimoine naturel et culturel », et que le projet bénéficiera autant à l’écosystème qu’aux générations futures.

La chargée de projet révèle également qu’une activité d’information sera organisée au cours de l’hiver 2025 afin de présenter plus en détail la nature des travaux, leurs retombées et les étapes à venir.

Finalement, le bois coupé et utilisable sera déposé aux abords de la route Forestière et mis à la disposition des citoyens.

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

