Paul Gagné fait connaître son équipe

Paul Gagné se présente à la mairie de Tadoussac entouré de son équipe de six conseillers de Tadoussac, j’y vis! avec le désir de mettre le citoyen au cœur des priorités, de faire face à la crise du logement et de dynamiser la vie communautaire du village.

Le Tadoussacien d’origine a travaillé un bout de temps dans la grande ville avant de venir s’installer dans son patelin en 2013.

Le principal intéressé dit avoir « Tadoussac tatoué sur le cœur », et c’est cette raison toute simple qui l’a motivé à se présenter comme maire pour cet exercice.

Paul Gagné a constitué une équipe avec des résidents de Tadoussac « qui proviennent de différents horizons » autant en âge qu’en parcours de vie.

« Au départ je voulais me présenter comme conseiller et graduellement on a décidé de nous lancer en tant qu’équipe. En ayant un nom d’équipe, les gens vont associer tout de suite les personnes qui sont bien connues au village avec celles qui le sont peut-être moins », raconte-t-il en entrevue avec le Journal.

Poursuivre les dossiers

Paul Gagné se rappelle d’un temps pas si lointain où Tadoussac comptait beaucoup plus d’habitants qu’il y en a aujourd’hui, et reste quelque peu sonné de constater que son village natal a perdu des habitants au fil des années et que la crise du logement affecte une partie de ceux qui restent.

« Il faut essayer d’aller de l’argent à différents paliers de gouvernement. ce ne sera pas facile, mais on va essayer d’améliorer la situation pour que les travailleurs, des familles et les aînés aient accès à des logements », annonce le candidat.

Ce dernier dit vouloir se concentrer sur la poursuite des projets existants comme le traitement des eaux usées, Destination Tadoussac phase 2 et les portes de la cale sèche.

« Il y a beaucoup de travail qui s’en vient, et on va poursuivre les démarches pour réaliser les projets », mentionne M. Gagné.

Paul Gagné veut également être à l’écoute des citoyens, et privilégie la transparence notamment en entrant en contact avec eux lors de la séance mensuelle du conseil.

« Actuellement, la période de questions était à la fin de tous les items. De notre côté on veut revenir à l’ancienne et mettre des périodes de questions plus souvent lors de la séance du conseil pour que les gens s’expriment plus », détaille le candidat.