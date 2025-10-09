Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Baie-Comeau

Une éclosion de COVID-19 a été confirmée à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau depuis le 6 octobre, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Deux cas ont été recensés jusqu’à maintenant dans une unité de soins.

« L’éclosion est au 3e étage de l’hôpital Le Royer. Il y a 2 cas de confirmés jusqu’à maintenant », précise Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

Contrairement à certaines rumeurs circulant, aucun patient n’a été transféré vers d’autres établissements, comme celui des Escoumins. « Ce n’est pas le cas », confirme M. Beaulieu, qui assure que la situation demeure sous contrôle.

Mesures renforcées

Pour limiter la propagation du virus, plusieurs mesures de prévention ont été mises en place. « Le port du masque obligatoire pour le personnel soignant et les visiteurs a été instauré. Des prélèvements sont faits chez les usagers dès l’apparition de symptômes. Une désinfection plus fréquente de l’environnement est en vigueur également », indique le porte-parole.

Les visites demeurent permises, mais de façon restreinte. « Elles doivent se limiter à la famille immédiate ou aux proches aidants (1 visiteur à la fois, de 14 h à 20 h 30), elles sont permises avec port du masque et le respect des mesures de précautions si requis. Une affiche à la chambre les indique lorsque c’est le cas », ajoute M. Beaulieu.

Le CISSS recommande également de reporter toute visite en cas de symptômes de rhume ou de grippe.

Rappels de prévention

L’éclosion survient alors que la campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 vient tout juste de débuter. « Elle est commencée depuis hier », rappelle le porte-parole, invitant la population à se faire vacciner dès que possible.

Le CISSS insiste aussi sur les gestes simples de prévention : se laver les mains régulièrement au gel hydroalcoolique pendant au moins 15 secondes ou au savon pendant 30 secondes, et porter le masque dans les lieux de soins. « Même si des symptômes vous semblent légers, ils peuvent être graves pour les usagers vulnérables », souligne-t-il.

L’évolution de cette éclosion est suivie de près par les équipes de prévention des infections du CISSS. Les informations les plus récentes sont publiées sur le site Web de l’organisation.