Tourisme : une hausse de 1 250 visiteurs à Baie-Comeau

Le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau a connu un bel achalandage durant la saison estivale 2025. Ce sont 6 565 touristes qui y sont arrêtés, soit 1 250 de plus que l’an dernier.

« Je ne veux pas parler pour les autres municipalités, mais j’ai l’impression que de façon générale, ça a été un très bel été », lance Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

« Il faut comprendre aussi que les chiffres qu’on a ne sont que pour le bureau d’accueil touristique, ce n’est pas l’ensemble des touristes qui sont passés par Baie-Comeau », ajoute-t-il.

Ce dernier se réjouit de ce bilan. Malgré la grève du traversier de Baie-Comeau, les statistiques restent positives. Ce dernier souhaite d’ailleurs que cette situation se règle pour « ne pas freiner l’élan de la Côte-Nord ».

L’emplacement du bureau

Depuis le retour du bureau touristique à l’entrée ouest de la Ville, l’achalandage a presque doublé, indique Mathieu Pineault.

Cette décision a été « judicieuse », dit-il, tout en constatant le dynamisme et le rayonnement du tourisme de Baie-Comeau.

« Les gens s’arrêtent maintenant à Baie-Comeau, ils ne font pas que passer pour faire le plein d’essence », lance-t-il à la blague.

Il souligne par le fait même le dévoilement d’une nouvelle image de marque en 2024 et son déploiement en 2025.

« Sans aucun doute, on s’est amusé avec notre nouvelle identité visuelle », exprime-t-il. « On y est allé à fond pour mettre en valeur la destination de Baie-Comeau. »

6e place

Notons que le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau arrive en 6e place sur les 22 bureaux de la Côte-Nord pour son nombre de visiteurs en 2025. Il arrive à la même position pour sa croissance par rapport à 2024.

Selon Mathieu Pineault, même si les statistiques ne sont qu’un échantillon des retombées économiques chez les entreprises touristiques, elles donnent une indication claire de l’allure d’une saison.

« Tous les échos de nos partenaires sont positifs. Dès le début du mois de juin, ça fonctionnait à plein régime et le mois de septembre fait maintenant partie de l’été », déclare-t-il.