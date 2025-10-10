Le syndicat de Postes Canada abandonne la grève générale pour des grèves tournantes

Par La Presse Canadienne 8:04 AM - 10 octobre 2025
Temps de lecture :

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a précisé que les grèves tournantes commenceront à 6 heures, heure locale, samedi matin. Photo prise à Richmond, en Colombie-Britannique, le 26 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Ethan Cairns

Le syndicat représentant les employés de Postes Canada passera d’une grève nationale à des grèves tournantes à partir de samedi matin, une décision qui permettra de relancer la livraison du courrier et des colis.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a précisé que les grèves tournantes commenceront à 6 heures, heure locale, samedi matin.

Le STTP a fait cette annonce jeudi soir, au lendemain d’une rencontre avec le ministre fédéral responsable de Postes Canada, Joël Lightbound.

Lors de la rencontre, mercredi soir, le syndicat a fait part à M. Lightbound de ses préoccupations concernant les changements récemment annoncés par Ottawa au mandat du service postal.

Une réunion de suivi aura lieu avec le cabinet du ministre la semaine prochaine, a souligné le STTP.

Parmi les changements, on note la fin de la distribution du courrier à domicile pour presque tous les ménages canadiens au cours de la prochaine décennie. De plus, la fréquence de distribution du courrier sera réduite et certains bureaux de poste seront fermés.

Le STTP a déclenché sa grève nationale le 25 septembre, quelques heures après l’annonce des changements par le gouvernement fédéral.

Postes Canada a accueilli favorablement les changements proposés par Ottawa, compte tenu de ses graves difficultés financières.

Le syndicat a plutôt qualifié cette décision d’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation.

Dans un communiqué concernant sa réunion avec M. Lightbound, le STTP a révélé avoir demandé au ministre de revenir sur ces changements. M. Lightbound aurait toutefois répondu qu’ils seraient maintenus.

Un porte-parole de M. Lightbound a indiqué jeudi soir que le ministre n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter la décision du syndicat de recourir à des grèves tournantes.

Postes Canada n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires sur la décision du syndicat, pas plus qu’un porte-parole de la ministre de l’Emploi, Patty Hajdu.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Longue fin de semaine : la SAAQ appelle à la prudence sur les routes nord-côtières

Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Baie-Comeau

Tourisme : une hausse de 1 250 visiteurs à Baie-Comeau

Lire également

Longue fin de semaine : la SAAQ appelle à la prudence sur les routes nord-côtières

Consulter la nouvelle

Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord