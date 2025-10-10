Le syndicat de Postes Canada abandonne la grève générale pour des grèves tournantes

Le syndicat représentant les employés de Postes Canada passera d’une grève nationale à des grèves tournantes à partir de samedi matin, une décision qui permettra de relancer la livraison du courrier et des colis.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a précisé que les grèves tournantes commenceront à 6 heures, heure locale, samedi matin.

Le STTP a fait cette annonce jeudi soir, au lendemain d’une rencontre avec le ministre fédéral responsable de Postes Canada, Joël Lightbound.

Lors de la rencontre, mercredi soir, le syndicat a fait part à M. Lightbound de ses préoccupations concernant les changements récemment annoncés par Ottawa au mandat du service postal.

Une réunion de suivi aura lieu avec le cabinet du ministre la semaine prochaine, a souligné le STTP.

Parmi les changements, on note la fin de la distribution du courrier à domicile pour presque tous les ménages canadiens au cours de la prochaine décennie. De plus, la fréquence de distribution du courrier sera réduite et certains bureaux de poste seront fermés.

Le STTP a déclenché sa grève nationale le 25 septembre, quelques heures après l’annonce des changements par le gouvernement fédéral.

Postes Canada a accueilli favorablement les changements proposés par Ottawa, compte tenu de ses graves difficultés financières.

Le syndicat a plutôt qualifié cette décision d’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation.

Dans un communiqué concernant sa réunion avec M. Lightbound, le STTP a révélé avoir demandé au ministre de revenir sur ces changements. M. Lightbound aurait toutefois répondu qu’ils seraient maintenus.

Un porte-parole de M. Lightbound a indiqué jeudi soir que le ministre n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter la décision du syndicat de recourir à des grèves tournantes.

Postes Canada n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires sur la décision du syndicat, pas plus qu’un porte-parole de la ministre de l’Emploi, Patty Hajdu.