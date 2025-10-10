Un record de générosité pour le barrage routier de Centraide HCNM

La solidarité nord-côtière n’a pas failli à sa réputation. La 11e édition du traditionnel barrage routier de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan (HCNM), tenue le 9 octobre, a permis d’amasser une somme record de 9 107 $, soit 1 512 $ de plus que l’an dernier.

Sous un soleil complice, les bénévoles répartis entre Baie-Comeau et Tadoussac ont vu défiler des automobilistes au grand cœur, multipliant les gestes de générosité.

La directrice générale s’est dite profondément touchée par la générosité des automobilistes ainsi que par l’engagement constant des bénévoles, qu’elle tient à remercier chaleureusement.

Baie-Comeau en tête

Le point de collecte de Baie-Comeau a permis d’amasser 8 263 $, tandis que celui de Tadoussac a récolté 844 $. Des chiffres qui témoignent d’une belle mobilisation des citoyens, mais aussi de la fidélité d’une communauté qui répond toujours présente pour soutenir les plus vulnérables.

Près d’une cinquantaine de bénévoles ont pris part à cette activité de financement, provenant autant de la Manicouagan que d’organismes partenaires, membres ou non membres de Centraide.

Leur contribution, saluée avec reconnaissance par l’organisation, a grandement participé à la réussite de cette levée de fonds.

Une campagne ambitieuse

Ce barrage routier n’est qu’un avant-goût de la campagne annuelle 2025-2026 de Centraide HCNM, dont l’objectif financier est fixé à 1,3 million de dollars. Les activités-bénéfice comme celle-ci représentent environ 10 % des revenus recueillis au cours des campagnes précédentes.

Chaque dollar amassé servira à soutenir les organismes communautaires et les fonds dédiés à l’aide aux personnes en situation de vulnérabilité sur la Côte-Nord. Une fois encore, la population a prouvé que la solidarité n’est pas qu’un mot : c’est un véritable réflexe collectif.