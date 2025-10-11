Les Bergeronnes : Le Morillon célèbre ses 30 ans

Il y a trois décennies, un groupe de citoyens impliqués s’est mobilisé pour créer « un petit sentier » de ski de fond aux Bergeronnes. Ce qui devait être minimaliste s’est finalement transformé en 16 km de sentier quatre saisons.

Le 17 octobre, ce sera l’occasion de célébrer les 30 ans du Club plein air Le Morillon puisque le traditionnel souper-bénéfice sera bonifié pour cet anniversaire spécial. Au lieu de se tenir au restaurant du Boisé, comme à l’habitude, il aura lieu à la polyvalente des Berges.

« Les deux dernières années, on avait environ une cinquantaine de places. Cette année, on veut doubler le nombre de places. La vente de billets se passe bien, mais notre objectif serait d’en vendre 100. Je ne sais pas si ça va être réalisable, mais on aimerait vraiment ça », lance Sarah Côté, présidente du Club Le Morillon.

Une soirée animée attend les participants avec des encans criés et silencieux, des prix de présence ainsi que de la musique d’un groupe local. Les fonds amassés serviront à poursuivre l’entretien du sentier et à financer les projets à venir.

« Chaque année, je suis tellement surprise de voir comment les gens sont généreux », commente Mme Côté qui espère que la population sera au rendez-vous une fois de plus.

Un petit projet devenu grand

Fondé par des citoyens passionnés, le Club plein air Le Morillon visait d’abord la création d’un petit circuit de randonnée. Le développement du réseau a reposé sur des décennies de travail bénévole et de partenariats locaux, notamment avec le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et plusieurs propriétaires de terrains qui ont accepté de céder des droits de passage.

Au fil des années, le club a su moderniser ses installations grâce à plusieurs projets d’envergure. « Dans les dernières années, on a investi près de 200 000 $ dans l’entretien et la mise à niveau du sentier », témoigne fièrement Sarah Côté. Ces montants proviennent de diverses sources, dont la MRC de La Haute-Côte-Nord et Rando Québec.

Les sommes ont notamment permis la réfection du tronçon reliant la base de plein air au camping Bon-Désir, la pose de ponceaux, l’achat d’un VTT et d’un traceur de piste pour améliorer les parcours hivernaux, ainsi que la création d’un relais où les randonneurs peuvent se réchauffer.

Un club actif à l’année

Le sentier du Morillon est accessible en toutes saisons : randonnée, raquette et ski de fond en hiver, marche et bientôt le vélo l’été. L’organisme collabore aussi avec les écoles locales pour initier les jeunes aux sports de plein air.

L’an dernier, un partenariat avec les écoles Dominique-Savio et la polyvalente des Berges a permis la création d’un petit club de ski de fond.

« C’est un bel héritage pour la région, un patrimoine naturel qu’on veut préserver », conclut la présidente du Club qui rappelle que d’autres travaux de mise à niveau sont nécessaires dans la moitié restante du sentier.

Plus d’informations sur le souper

Quand ? 17 octobre dès 17 h 30

Où ? Polyvalente des Berges

Quoi ? Un repas quatre services préparé par le chef du Boisé, avec deux choix de menu : saumon à l’érable ou bœuf bourguignon

Coût? ? ? 80 $ par personne pour l’ensemble du repas ainsi que la participation aux activités de la soirée

Comment se procurer un billet? Auprès de Anaïs Deschênes au 581 997-0947, Éliza-Jane Morin au 819 640-9882, Sarah Côté au 418 514-8446 ou directement au Restaurant du Boisé.