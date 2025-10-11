L’humoriste Charles Pellerin en rodage à Baie-Comeau

L’Alternative accueillera l’humoriste Charles Pellerin le 18 octobre à 20 h, dans le cadre d’un spectacle présenté par L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau.

Charles Pellerin présente le rodage de son tout nouveau spectacle solo. Fidèle à son approche autobiographique et intimiste, il y explore avec sensibilité les thèmes de l’identité et de l’estime à travers une grande histoire : son passage vers la vie adulte.

S’il garde le mystère sur certains aspects du contenu, l’humoriste promet un moment à la fois touchant et hilarant.

Le spectacle aura lieu à l’Alternative, au 27, Place La Salle. Les portes ouvriront à 19 h. L’admission générale est fixée à 25 $, tandis que les membres et étudiants pourront profiter d’un tarif réduit à 20 $.

Une belle occasion de découvrir un humoriste en pleine maîtrise de son art, tout en soutenant la vitalité culturelle de Baie-Comeau.