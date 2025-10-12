Grande marche des Bergeronnes : une invitation à bouger ensemble

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 12 octobre 2025
Temps de lecture :

La Grande marche des Bergeronnes aura lieu le 18 octobre au Hangar festif. Photo courtoisie

Toujours dans un esprit festif en lien avec son 30e anniversaire, le Club plein air Le Morillon invite la population du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord à la Grande Marche des Bergeronnes, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie et prescrite par les médecins de famille.

L’événement sous le thème de la santé et du mouvement se tiendra le 18 octobre de 11 h à 16 h au Hangar Festif. Les participants pourront choisir entre des parcours non chronométrés de 5,5 km et 3,5 km, en plus d’une course jeunesse de 1 km et 500 mètres pour les enfants. De la musique, des collations, un dîner convivial et une ambiance festive attendent les marcheurs.

Pour la présidente Sarah Côté, ces activités représentent bien plus qu’une célébration. « On veut que les gens redécouvrent le sentier, qu’ils réalisent tout le travail accompli par les bénévoles depuis 30 ans. Ce qu’on a bâti, c’est pour toute la communauté. »

L’inscription est demandée par l’organisation afin de bien préparer la journée en fonction du nombre de participants. Le lien d’inscription est disponible sur la page Facebook du Club Le Morillon.

« Nous souhaitons rassembler petits et grands dans une atmosphère conviviale où le plaisir de bouger ensemble sera à l’honneur. C’est une belle occasion de profiter de la saison automnale tout en renforçant nos liens communautaires », souligne l’équipe organisatrice.

Notons que 100 municipalités participent à la Grande marche au Québec.

