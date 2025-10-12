Le Drakkar si près et si loin

Toujours à la poursuite d’une première victoire cette saison, le Drakkar est passé bien près de jouer un vilain tour au Phoenix de Sherbrooke, au Palais des Sports Léopold-Drolet dimanche après-midi. La troupe de Jean-François Grégoire a toutefois récolté un deuxième point au classement, subissant une défaite de 4-3 en prolongation.

Malgré une domination de 42 tirs cadrés contre seulement 18, l’équipe locale a du travailler jusqu’à la toute fin pour se défaire d’un Drakkar coriace. Tout au long du match, Baie-Comeau s’est imposé physiquement et a poursuivi ses efforts, malgré un retard de quelques buts à un certain moment dans la rencontre.

C’est néanmoins le Drakkar qui avait brisé la glace, retraitant même au vestiaire en avance à l’issue de la première période. Récemment acquis par voie de transaction, le joueur de 20 ans Kyle Powers obtient la réussite; confirmée suite à une reprise vidéo demandée en raison d’obstruction possible sur le gardien adverse.

Trois coups durs en deuxième

La formation dirigée par Gilles Bouchard a cependant pris en deuxième une bonne option sur la rencontre, marquant trois buts consécutifs et limitant les visiteurs qu’à quelques maigres tirs cadrés. L’ancien espoir du Drakkar Sydney Gagnon, cadet de Félix, est le premier à déjouer Lucas Beckman, dans les premiers instants de la période. L’avance sherbrookoise est ensuite signée par Maverick Lachance. Profitant d’une sortie de territoire bousillée par Powers précédemment, Lachance a marqué en contournant le filet.

Robin Benoit inscrit finalement le troisième but sans réplique, faisant dévier un tir de la ligne bleue après une mise en jeu gagnée en territoire nord-côtier. Le Drakkar joue par la suite le même tour à ses adversaires plus tard dans l’engagement. Alexis Michaud réussit à passer à travers quelques joueurs du Phoenix après une mise au jeu remportée par Powers, avant de lancer dans le haut du filet, côté bouclier.

Le vent dans les voiles

Le Phoenix et son avantage numérique passent bien prêt d’infliger un dur coup aux nord-côtiers en début de troisième tiers temps, mais le destin vient donner un coup de main au Drakkar et à Beckman; la reprise vidéo confirmant que la rondelle avait finalement touché l’extérieur du poteau, sans jamais traverser la ligne rouge. Le gardien du Drakkar signe ensuite deux arrêts spectaculaires coup sur coup, gardant toujours son équipe à un seul but de retard.

La période est également marqué par l’intensité, culminant par un combat entre Kyle Powers et Sydney Gagnon. Après avoir envoyé un adversaire dans la rampe derrière le gardien Brisebois, Powers jette les gants avec son adversaire, qui venait défendre son coéquipier. Ajoutant ainsi un combat à un but et une aide déjà récoltées, l’attaquant du Drakkar signait du même coup le tour du chapeau à la Gordie Howe.

Ces séquences auront peut-être insufflé une nouvelle énergie à Baie-Comeau, qui dispute par la suite une période hargneuse, sans jamais abandonner, bien que cela ne se traduise pas nécessairement par une tonne de chances de marquer. C’est avec environ cinq minutes à faire que le Drakkar parvient à créer l’impasse au Palais des Sports, quand William Labranche gagne sa bataille derrière le but et repère Michaud, seul dans la zone payante.

Le rêve des nord-côtiers s’envole finalement en prolongation de façon abrupte, quand le défenseur Brandon Delarosbil traverse Beckman sous le bras droit après une trentaine de secondes de jeu.



En bref

Le Drakkar complètera son voyage un peu plus au nord lundi après-midi, face aux Voltigeurs à Drummondville. En ce jour férié, la rondelle tombera à 13h. Aaron Murphy et Miller Kay étaient à l’écart du jeu, tandis que Justin Gendron, Thierry Demers et Ryan Dwyer étaient laissés de côté.