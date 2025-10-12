Sortie de route d’un véhicule lourd à Ragueneau

La Sûreté du Québec a été appelée le 11 octobre à 18h45 pour un véhicule lourd ayant fait une sortie de route près de la rue Bouchard sur la route 138 à Ragueneau.

La porte-parole de la SQ Marité Bolduc explique qu’aucun autre véhicule n’a été impliqué et que le chauffeur du véhicule lourd n’a pas subi de blessures majeures.

Il s’agirait d’un homme dans la cinquantaine qui aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour des raisons qui restent à déterminer.

La SQ n’a pu confirmer si l’alcool était impliquée mais la porte-parole fait savoir que le chauffeur « pourrait faire face » à des accusations de conduite en état d’ébriété.

Marité Bolduc fait savoir que l’individu est libéré pour le moment jusqu’à temps que l’enquête fasse la lumière dans le dossier.