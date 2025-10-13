2025, l’année où les jeunes s’impliquent en Haute-Côte-Nord

2025 est l’année où les jeunes sont sortis de leur tanière pour s’impliquer en politique municipale. Le Journal est allé à la rencontre de quelques-uns d’entre eux pour comprendre d’où venait leur désir de changer leur milieu de vie.

Le conseiller de 24 ans élu sans opposition au siège n° 6 à Longue-Rive, Justin Cloutier, est tombé en amour avec son village d’adoption. Il a décidé d’y poser ses valises, il y a quelques années.

« Je voyais que ce n’était pas tous les conseillers qui se représentaient, et ça m’a donné le goût de me présenter au conseil », raconte-t-il en entrevue.

Il est particulièrement sensible à la dévitalisation de la région qui sévit dans son village.

« En tant que propriétaire d’entreprise dans le village, le développement me concerne directement. Donc j’essaie le plus possible de m’impliquer pour apporter des idées et faire en sorte qu’il y ait une belle qualité de vie ici », détaille le nouveau conseiller.

« Il faut que les jeunes commencent à prendre la relève, sinon d’ici 20 ans ça va être difficile pour le village. S’il n’y a rien qui se passe, c’est un milieu de vie qui va disparaître », ajoute Justin Cloutier.

Tadoussac

Bruno Forest, le candidat pour le siège n° 4 de conseiller à Tadoussac, a la trentaine entamée et cherche aussi à faire avancer son village.

Il raconte qu’il a décidé de faire le saut principalement pour plancher sur la problématique de logement qui sévit dans la municipalité et a joint l’équipe de Tadoussac, j’y vis !.

« C’est un problème qui est existentiel à Tadoussac et il y a des gens qui sont à la recherche de logements. Je ne vois pas d’horizon pour le village s’il n’y a pas de place pour que le monde y habite », mentionne-t-il.

« Ayant vu à quoi peut ressembler la politique municipale, je n’aurais pas osé y aller seul. On a la force d’une équipe et j’ai confiance en cette équipe-là », explique le candidat qui a également travaillé à la Municipalité de Tadoussac par le passé.

Celui qui prédit un « taux de participation historique » aux élections à Tadoussac constate qu’il y a un désir dans la population de se donner une qualité de vie par la politique.

« Je sens les gens très mobilisés autour de moi, et ce n’est pas pour rien que beaucoup de jeunes font campagne. Les gens ont le désir de se créer un bel environnement avec la politique municipale », affirme M. Forest.

Bruno Forest de l’équipe Tadoussac, j’y vis ! fait campagne pour le siège de conseiller n° 4 à Tadoussac. Photo courtoisie

Les Bergeronnes

Le siège n° 6 du conseil est occupé par un nouveau visage en politique, élu sans opposition.

Le Bergeronnais Alain Gauthier est père de trois enfants et déclare que c’est en partie à cause d’eux qu’il a décidé de soumettre sa candidature aux élections.

« Ça faisait quand même un bout que je suivais ce qui se passait au niveau municipal, et je voulais mettre mon énergie là-dedans. Avec mes enfants qui sont en train de pousser, je veux faire en sorte que le village soit un bon milieu de vie pour eux plus tard », explique-t-il.

Le nouveau conseiller dit être un gars de dehors, et entend donner aux jeunes du village la possibilité de bouger avec comme projet l’ajout de jeux pour enfants au camping municipal.

Il raconte que son propre père s’est impliqué pendant une vingtaine d’années dans le conseil municipal, et que lui-même y a donné du sien à la Maison des jeunes et sur le comité action jeunesse des Bergeronnes.

« Je suis quelqu’un qui est posé, qui prend le temps de réfléchir et qui analyse beaucoup. J’ai aussi pas mal d’idées. Mon but c’est de les apporter au conseil pour pouvoir développer Les Bergeronnes dans mon optique », détaille le nouveau membre du conseil.