Long congé : il faut prendre son mal en patience à la traverse

Par Emy-Jane Déry 12:41 PM - 13 octobre 2025
Attente traverse Tadoussac.  Photo archives, Johannie Gaudreault

La Société des traversiers rapportait plus d’une heure d’attente lundi midi, à la traverse de Tadoussac en direction de Baie-Sainte-Catherine. 

Il en va de même en direction opposée.

La STQ indique qu’elle communiquera le retour à la normale dès que possible. 

L’état des routes et de la circulation sont disponibles via quebec511.info

 

