Retour de la soupe populaire à Forestville

La soupe populaire de Forestville est de retour depuis le 6 octobre, après une petite pause estivale. L’activité se tient sous la même formule, soit deux fois par mois.

Un mardi par mois, les personnes démunies ou qui ont des difficultés à se nourrir peuvent venir manger un bon repas chaud sur l’heure du midi au sous-sol de l’église de Forestville.

C’est gratuit et des dons volontaires peuvent être remis pour ceux qui en ont les moyens. Ils permettent de financer une partie de l’initiative.

Un dimanche par mois, la soupe populaire a lieu à la salle des Chevaliers de Colomb, sur la rue Blouin, sur l’heure du souper. C’est le même principe, c’est ouvert à tous et des dons volontaires sont possibles. Le premier souper est prévu le 16 octobre.

Pour réussir à offrir cette activité au bénéfice de la communauté, plusieurs organismes ont uni leurs forces. D’autres organisations se joignent lors des dîners et soupers afin de prêter main-forte aux bénévoles.