Retour de la soupe populaire à Forestville

Par Johannie Gaudreault 7:23 PM - 13 octobre 2025
Temps de lecture :

La soupe populaire de Forestville a connu du succès l'an dernier. Photo Johannie Gaudreault

La soupe populaire de Forestville est de retour depuis le 6 octobre, après une petite pause estivale. L’activité se tient sous la même formule, soit deux fois par mois.

Un mardi par mois, les personnes démunies ou qui ont des difficultés à se nourrir peuvent venir manger un bon repas chaud sur l’heure du midi au sous-sol de l’église de Forestville.

C’est gratuit et des dons volontaires peuvent être remis pour ceux qui en ont les moyens. Ils permettent de financer une partie de l’initiative.

Un dimanche par mois, la soupe populaire a lieu à la salle des Chevaliers de Colomb, sur la rue Blouin, sur l’heure du souper. C’est le même principe, c’est ouvert à tous et des dons volontaires sont possibles. Le premier souper est prévu le 16 octobre.

Pour réussir à offrir cette activité au bénéfice de la communauté, plusieurs organismes ont uni leurs forces. D’autres organisations se joignent lors des dîners et soupers afin de prêter main-forte aux bénévoles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le jour de la marmotte

Long congé : il faut prendre son mal en patience à la traverse

Loi 1: «aucune consultation réelle», dénoncent les Premières Nations

Lire également

Sport

Le jour de la marmotte

Consulter la nouvelle

Long congé : il faut prendre son mal en patience à la traverse

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord