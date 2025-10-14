Aiguisez les lames de vos patins à glace parce qu’au mois de décembre, l’aréna des Escoumins rouvrira ses portes et sa glace promet d’être exceptionnelle, aux dires de l’équipe municipale.

Les travailleurs responsables des travaux n’entendent pas chômer dans les prochaines semaines jusqu’à l’approche de la neige.

Dernièrement, la Municipalité a reçu son unité de refroidissement pour fabriquer la glace dans son aréna qu’elle installera en arrière dans un endroit déjà prêt au transfert.

En parallèle de son raccordement, on procède à des travaux de réaménagement et de peinture dans les espaces intérieurs comme les chambres et la salle des employés.

« On commence à voir la lumière au bout du tunnel, et on commence à avoir hâte que ça patine », résume le responsable volet récréatif et communautaire à la Municipalité des Escoumins, Stéphan Gaudreault.

Plus d’espace

Dans les quatre chambres des joueurs au rez-de-chaussée de l’aréna, on dit adieu aux douches avec le contreplaqué verni et la quincaillerie du bon vieux temps.

Stéphan Gaudreault indique qu’elles ne seront pas prêtes pour le début de la saison, mais précise que toutes les entrées et sorties d’eau sont en place.

Les estrades seront peinturées en neuf, et il y aura un petit brassage dans le coin du plancher qui abritait la chambre des arbitres et des joueuses.

« Vu qu’il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey, les arbitres se ramassaient dans la pièce de pause de la Municipalité et ce n’était pas adéquat », détaille le responsable.

Les joueuses auront donc leur propre espace au même titre que les arbitres, et la salle de pause pour les employés de la Municipalité se déplace à côté du garage de la zamboni.

Pour le moment, l’instance municipale attend ses bandes « qui vont arriver probablement au mois de novembre ». Ensuite, les systèmes électrique et de glace seront raccordés. Voilà pour le début de la saison.

Une affaire de cœur

Le projet chiffré à plus d’un million de dollars a eu de bonnes chances de rester sur la glace, n’eût été la détermination des communautés des Escoumins et d’Essipit.

Avec ses partenaires financiers et l’appui de la MRC de La Haute-Côte-Nord, la Municipalité des Escoumins a organisé un paquet d’initiatives pour aller chercher des fonds en marge des programmes officiels comme des spectacles et des soirées de raccompagnement dans le temps des Fêtes.

La conférence de l’arbitre Justin St-Pierre a d’ailleurs été reportée au premier tournoi de hockey.

« Ça a pas mal roulé. Maintenant, on va continuer de ramasser des fonds avec nos tournois et nos activités qu’on va continuer de faire », laisse entendre M. Gaudreault.

Retour à la maison

Le Tournoi de hockey mineur des Escoumins qui a eu lieu au Complexe Guy-Ouellet de Forestville l’an dernier retourne au bercail.

« C’est clair que l’expérience va être meilleure. Il n’y a rien de plus plaisant que de patiner chez nous », souligne Stéphan Gaudreault.

Le club de patinage artistique Esco-Pop des Escoumins pourra d’ailleurs essayer ses chorégraphies dans le confort du nouvel aréna.

Questionné à savoir si la Municipalité allait procéder à une inauguration plus officielle, le responsable indique que ça va se décider en temps et lieu.

« On n’est pas certain encore, on n’a pas de date exacte, mais on s’attend d’être capable d’ouvrir officiellement en début décembre », affirme M. Gaudreault.