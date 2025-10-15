100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Par Johannie Gaudreault 4:30 PM - 15 octobre 2025
Des membres de l'équipe de la SADC Manicouagan lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation en juin 2025. Photo Facebook

Une enveloppe de 100 millions de dollars sera déployée à travers le pays pour favoriser l’accès au financement et aux services-conseils des petites et moyennes entreprises (PME) situées en région.

L’initiative, annoncée conjointement par la Banque de développement du Canada (BDC) et le Réseau des SADC et CAE, vise à renforcer la croissance économique dans les collectivités rurales et semi-urbaines, souvent moins bien desservies par les grands réseaux financiers.

Selon les partenaires, ce soutien pourrait générer jusqu’à 250 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) sur cinq ans. Cette alliance permettra d’unir la présence terrain des SADC et CAE – qui comptent 267 bureaux au pays, dont plusieurs sur la Côte-Nord – à l’expertise financière de la BDC, présente dans 109 centres d’affaires au Canada.

« C’est un partenariat important pour nous, puisque nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la BDC depuis plusieurs années. C’est une alliance naturelle qui contribuera à offrir plus d’opportunités d’affaires à nos PME de la Manicouagan, qui ont des besoins précis en matière de financement », souligne Suzie-Michelle Perron, directrice générale de la SADC Manicouagan.

Cette dernière précise qu’il n’y a pas de montant attitré spécifiquement à la région, mais que la somme accordée sera en fonction des besoins.

Pour Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la BDC, cette initiative s’inscrit dans la mission de la banque de développement d’« aller là où les autres ne vont pas ».

« Nous croyons que chaque entrepreneur, peu importe où il ou elle vit, mérite une chance équitable de faire croître son entreprise. Les communautés rurales et semi-urbaines regorgent de propriétaires de PME audacieux et résilients. »

De son côté, Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE, estime que cette collaboration permettra d’élargir l’accès aux ressources nécessaires pour innover et créer davantage de richesse dans les régions.

Semaine de la PME

L’annonce survient à l’aube de la Semaine de la PME, un événement national organisé par la BDC pour mettre en valeur l’entrepreneuriat canadien. Elle se tient du 19 au 25 octobre.

L’édition 2025 a pour thème la « révolution économique », encourageant les entrepreneurs à réfléchir à la transformation de leurs entreprises pour l’avenir à travers des événements, des ateliers et des rencontres partout au pays. 

Avec cette enveloppe de 100 M$, les partenaires espèrent stimuler une croissance inclusive et durable dans les territoires qui constituent le cœur économique du pays – des régions comme la Côte-Nord, où les entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans la vitalité locale.

