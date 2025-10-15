Sacré-Cœur dévoile son nouveau cœur villageois

La Municipalité de Sacré-Cœur a inauguré sa nouvelle promenade verte, un espace entièrement réaménagé avec du mobilier urbain moderne qui permet à la population de profiter au maximum du cœur villageois.

Le 13 octobre, la population était invitée à venir admirer le fruit d’un été de travaux et, pour reprendre les mots de la maire Lise Boulianne, « c’était plein ».

« C’était de voir à quel point les gens étaient heureux. Ils ont eu de très bons commentaires, c’était incroyable », résume-t-elle à propos de la soirée de festivités, ponctuée de nourriture, de beau temps et d’un spectacle de musique.

Avant que l’instance municipale entreprenne les travaux, l’espace en bordure de l’ancien cimetière où se trouve le Jardin Place des Fondateurs face à la rue était quelque peu dénudé et il n’y avait que le trottoir.

« On constatait qu’il manquait quelque chose à côté du Jardin Place des Fondateurs, et que notre cœur villageois méritait d’être amélioré », souligne la maire, qui entame un troisième mandat.

Maintenant, on y aperçoit des balançoires, des bacs de poubelle et de recyclage, des bacs à fleurs et des dalles recouvrant le chemin pour les piétons, ainsi que des commodités comme des bornes de recharge.

Il y a même une scène démontable pour les spectacles, qui pourra donc être utilisée pour tenir des événements divers dans le village près des kiosques.

Lise Boulianne et son équipe ont dû jouer du formulaire pour obtenir les droits de passage nécessaires au nouvel aménagement, qui complémentent les efforts de la Fabrique Sacré-Cœur qui a œuvré pour le Jardin Places des Fondateurs.

« On a aidé la Fabrique et elle nous a aidés aussi. C’était une belle collaboration et les employés municipaux y ont aussi mis les bouchées doubles pour arriver à finaliser le projet jusqu’à la dernière minute », explique l’élue.

La Municipalité avait un budget de plus de 800 000 $ agrémenté par des subventions du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec et d’autres de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Cependant, le projet a subi quelques dépassements de coûts, « dus aux circonstances qui faisaient que ça sortait toujours un peu plus cher que prévu », dévoile Lise Boulianne.

Cette dernière indique qu’il y aura éventuellement une deuxième phase qui viendra finaliser les aménagements dans ce secteur du village.

« Ce à quoi on pense, c’est de construire un petit kiosque touristique. Il y a plein de choses qui sont accessibles comme les bornes de recharge et des salles de bain, tout est au cœur de village maintenant », se réjouit Mme Boulianne.