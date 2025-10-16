Consultation publique sur l’aménagement forestier de la Côte-Nord

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) lance une consultation publique du 14 octobre au 14 novembre concernant les modifications prévues dans les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) sur le territoire public de la Côte-Nord.

Les citoyens sont invités à donner leur avis sur les interventions prévues danstrois unités d’aménagement de la Côte-Nord : Manicouagan-Outardes (09351), Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-Anticosti (09471) et Escoumins-Forestville (09751).

Ces plans identifient les secteurs du territoire public où pourraient être réalisées diverses interventions forestières au cours des prochaines années, notamment la récolte de bois, le reboisement, les éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages.

Les citoyens peuvent consulter les documents et soumettre leurs commentaires en ligne à l’adresse Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

Le MRNF précise que cette consultation ne vise pas à revoir l’affectation du territoire public ni les droits déjà consentis, mais à recueillir les avis du public sur la planification et la réalisation des interventions forestières.