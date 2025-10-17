Le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de passage sur la Côte-Nord

De passage sur la Côte-Nord, le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a constaté l’unique proximité qui unit les travailleurs de la santé et leurs patients, qui souvent, ne sont pas des inconnus.

Il s’agit de la troisième tournée régionale de Luc Mathieu depuis sa présidence à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en 2018. Pour cette tournée, il a rencontré des infirmières et infirmiers, des gestionnaires du CISSS de la Côte-Nord, des personnes issues du milieu de l’enseignement en soins infirmiers, ainsi que des représentants de groupes d’usagers.

Le but de cette tournée est d’identifier les meilleures pratiques et les principaux irritants observés dans le réseau de la santé, afin de mieux protéger la population. Vu la grandeur de la région, les problématiques diffèrent des autres endroits du Québec. Le déplacement des patients vers d’autres centres notamment en Minganie a été porté à son intention.

« On a eu des échanges intéressants avec la municipalité de Havre-Saint-Pierre, qui ont des idées de collaboration avec le CISSS. Il faut travailler sur la rétention du personnel qui vient sur la Côte-Nord. C’est pas juste un infirmier ou une infirmière qui déménage, c’est son conjoint et les enfants également », dit M. Mathieu. « Il faut s’occuper d’eux, pas seulement de l’intégration professionnelle de l’infirmière. Il faut qu’ils s’intègrent à la vie sociale et communautaire. »

Le président de l’OIIQ explique qu’il existe beaucoup de projets pour la clientèle immigrante à Montréal, qui avec quelques ajustements, pourraient se transposer sur la Côte-Nord.

Il souligne également que les infirmières dans les établissements de santé doivent travailler dans de bonnes conditions de travail et de bonnes conditions d’exercice. Il ne faut pas que le matériel ou que l’installation soit désuet, si on veut attirer de la main-d’œuvre et la garder.

« Il faut permettre aux infirmières de faire ce qu’elles ont appris sur les bancs d’école. Dans les dispensaires, on parle de rôles élargis des infirmières. Étant donné le manque de professionnels, on leur permet d’exercer à leur plein potentiel », dit M. Mathieu. « Dans les hôpitaux, les infirmières de jour sont plus restreintes que les infirmières de soir ou de nuits, parce qu’il y a plus d’intervenants disponibles. Pourtant, c’est les mêmes infirmières qui ont les mêmes compétences. Il faut utiliser le plein potentiel », explique-t-il.

Par ailleurs, la venue de Santé Québec n’est pas sans conséquences, fait-il valoir.

« Ça vient rebrasser l’organisation et cela crée des zones grises, où on ne sait pas qui s’occupent de quoi. »

Sur une note plus positive, le président de l’Ordre a été impressionné par le Dispensaire urbain pour l’enseignement clinique (DUEC), projet né d’une collaboration entre le Cégep de Sept-Îles, l’UQAC et le CISSS Côte-Nord.

« Il offre un milieu d’apprentissage clinique concret aux étudiantes et étudiants des niveaux collégial et universitaire. Il permettra également au personnel soignant en exercice de suivre des activités de perfectionnement dans un contexte réel. Ce projet reflète la volonté d’offrir une formation adaptée aux réalités régionales et de répondre aux enjeux de santé des communautés éloignées » a soutenu M. Mathieu.

Ce dernier a constaté la proximité des travailleuses de la santé avec la population, une particularité bien nord-côtière, selon lui.

« Ce sont des petits milieux, avec une population pas très nombreuse. Les gens de Havre-Saint-Pierre nous disaient ça (…) souvent, quand on reçoit des gens à l’hôpital, ce sont des gens notre famille ou qu’on connait. Les gens se connaissent beaucoup plus que dans une ville comme Montréal ou Sherbrooke, où il n’y a pas cette proximité-là. »