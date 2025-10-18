Musique punk et cinéma d’horreur pour célébrer l’Halloween à Baie-Comeau

Par Charlotte Vuillemin 3:00 PM - 18 octobre 2025
Temps de lecture :

La première partie de Dogo Suicide (photo) sera assurée par le groupe hardcore de Baie-Comeau Jimmy Jimmy. Photo Maxyme Gagné

L’Ouvre-Boîte culturel promet un automne à faire frissonner d’excitation (et un peu d’effroi) avec deux soirées hautes en décibels et en émotions : un concert punk le 25 octobre et une projection de courts-métrages d’horreur le 30 octobre, juste à temps pour l’Halloween.

Le samedi 25 octobre, la scène de l’Alternative vibrera au son brut et désinvolte de Dogo Suicide, formation punk originaire de Québec.

Le trio, reconnu pour ses performances électriques et son attitude « post-toute », viendra secouer Baie-Comeau dès 20 h, après une première partie assurée par le groupe local Jimmy Jimmy, bien connu des amateurs de hardcore de la région.

Inspiré par les tavernes mal famées de la basse-ville de Québec, Dogo Suicide s’amuse à déconstruire les codes du punk tout en y insufflant une bonne dose de désinvolture et d’impétuosité.

Depuis la sortie de son premier EP Sexe pour les yeux en 2021, le groupe ne s’arrête plus : près d’une centaine de spectacles, plusieurs EPs remarqués, et des nominations répétées au Gala alternatif de la musique indépendante québécoise (GAMIQ).

Du sang, du suspense et des courts-métrages

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, la même salle accueillera un tout autre genre d’adrénaline avec la Cabane à sang, un festival de courts-métrages d’horreur qui a conquis le cœur, et les nerfs, des amateurs du genre.

Dès 20 h, une compilation de films courts signés par des cinéastes d’ici et d’ailleurs sera projetée à l’Alternative. Fidèle à sa réputation, la Cabane à sang mise sur des œuvres audacieuses, originales et décalées.

Né à Montréal, le festival prend désormais racine un peu partout au Québec, offrant une vitrine unique pour le cinéma de genre et les talents émergents.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un Escouminois dans nos écrans

La traverse de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine fête ses 45 ans

Portneuf-sur-Mer dévoile la programmation du Sentier de Noël

Lire également

Un Escouminois dans nos écrans

Consulter la nouvelle

La traverse de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine fête ses 45 ans

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord