Musique punk et cinéma d’horreur pour célébrer l’Halloween à Baie-Comeau

L’Ouvre-Boîte culturel promet un automne à faire frissonner d’excitation (et un peu d’effroi) avec deux soirées hautes en décibels et en émotions : un concert punk le 25 octobre et une projection de courts-métrages d’horreur le 30 octobre, juste à temps pour l’Halloween.

Le samedi 25 octobre, la scène de l’Alternative vibrera au son brut et désinvolte de Dogo Suicide, formation punk originaire de Québec.

Le trio, reconnu pour ses performances électriques et son attitude « post-toute », viendra secouer Baie-Comeau dès 20 h, après une première partie assurée par le groupe local Jimmy Jimmy, bien connu des amateurs de hardcore de la région.

Inspiré par les tavernes mal famées de la basse-ville de Québec, Dogo Suicide s’amuse à déconstruire les codes du punk tout en y insufflant une bonne dose de désinvolture et d’impétuosité.

Depuis la sortie de son premier EP Sexe pour les yeux en 2021, le groupe ne s’arrête plus : près d’une centaine de spectacles, plusieurs EPs remarqués, et des nominations répétées au Gala alternatif de la musique indépendante québécoise (GAMIQ).

Du sang, du suspense et des courts-métrages

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, la même salle accueillera un tout autre genre d’adrénaline avec la Cabane à sang, un festival de courts-métrages d’horreur qui a conquis le cœur, et les nerfs, des amateurs du genre.

Dès 20 h, une compilation de films courts signés par des cinéastes d’ici et d’ailleurs sera projetée à l’Alternative. Fidèle à sa réputation, la Cabane à sang mise sur des œuvres audacieuses, originales et décalées.

Né à Montréal, le festival prend désormais racine un peu partout au Québec, offrant une vitrine unique pour le cinéma de genre et les talents émergents.