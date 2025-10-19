Tshapi Jourdain de Uashat mak Mani-utenam honoré pour son engagement bénévole

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:57 PM - 19 octobre 2025
Temps de lecture :

Tshapi Jourdain est lauréat du prix Dollard-Morin dans la région de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Tshapi Jourdain de Uashat mak Mani-utenam a reçu le prix Dollard-Morin de la part du gouvernement du Québec pour son implication bénévole.

Ce dernier est bénévole pour l’Association hockey mineur Uashat Mak Mani-Utenam depuis 10 ans. Chaque fin de semaine, il parcourt les routes de la

Côte-Nord en tant qu’entraîneur pour différentes équipes de hockey. 

C’est grâce à l’encadrement et aux valeurs de respect et de dépassement de soi qu’ils enseignent aux jeunes que la candidature de M. Jourdain a été retenu pour ce prix.

«Grâce à son approche axée sur le plaisir, la progression et l’authenticité, il sait comment allumer l’étincelle chez chaque jeune, peu importe son niveau

et ses capacités », explique le ministère de l’Éducation du Québec qui est responsable du prix Dollard-Morin.

Le prix Dollard-Morin vise à reconnaître l’engagement des bénévoles dans les secteurs des loisirs et des sports qui dépendent de l’implication des bénévoles.

« Je tiens à féliciter et à remercier le bénévole de ma région qui a été honoré lors de la cérémonie Dollard-Morin. Monsieur Jourdain, votre contribution à la communauté est précieuse, notable et appréciée. Ces honneurs témoignent de notre gratitude envers vous et reconnaissent votre générosité envers les citoyennes et citoyens », indique Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

