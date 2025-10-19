Une friperie au CHSLD Boisvert de Baie-Comeau

Depuis septembre, les résidents du CHSLD Boisvert à Baie-Comeau peuvent magasiner directement dans leur milieu de vie grâce à une nouvelle friperie installée au troisième étage de l’établissement.

Le projet, mené par le service des loisirs, vise à favoriser l’autonomie, la socialisation et le bien-être des aînés, tout en finançant les activités récréatives du centre.

La friperie du CHSLD Boisvert est devenue, en quelques semaines seulement, un lieu d’échanges et de convivialité pour les résidents de l’établissement de Baie-Comeau.

Inaugurée au début de septembre, cette petite boutique communautaire offre une expérience de magasinage unique à ceux qui y vivent, dans un environnement familier et adapté à leurs besoins.

Située au troisième étage du CHSLD, la friperie propose un large éventail d’articles : vêtements pour femmes et hommes, souliers, manteaux, produits alimentaires et collations, articles d’hygiène de base, ainsi que divers petits objets de détente comme des bijoux, livres à colorier et cahiers de mots cachés.

L’accès à la boutique n’est pas réservé uniquement aux résidents. Les employés, les proches et les visiteurs peuvent également y faire des achats. Tous les profits sont réinvestis dans le programme de loisirs du CHSLD afin d’améliorer la qualité de vie des résidents.

Les sommes recueillies servent notamment à organiser des fêtes saisonnières, à acheter du matériel pour les ateliers de musique, de bricolage ou de jeux, et à financer des projets collectifs comme l’entretien du jardin et de la terrasse extérieure.

« En seulement un mois, 1 200 $ ont été amassés, ce qui a permis d’acheter beaucoup de nouveau matériel pour les activités des résidents », souligne Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

Le projet a été imaginé et coordonné par Samuel Kerr, technicien en loisirs au CHSLD Boisvert. Il s’est inspiré d’une initiative observée au CHSLD Reine-Élizabeth, qu’il a eu l’occasion de visiter durant ses études à Montréal.

« Cette expérience lui a donné l’idée d’adapter le concept à la réalité du CHSLD Boisvert afin de créer un milieu de vie stimulant et accessible pour les résidents », raconte M. Beaulieu.

L’aménagement du local a été réalisé sans investissement direct du CISSS de la Côte-Nord. Le projet a vu le jour grâce à la récupération de matériel, aux dons du personnel, des familles et de la communauté, ainsi qu’à de petits réinvestissements des ventes.

Les dons sont d’ailleurs acceptés en tout temps. Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent déposer leurs articles propres et en bon état à l’accueil du CHSLD, à l’attention du service des loisirs.

Ailleurs sur la Côte-Nord

Première initiative du genre à « temps plein » dans un CHSLD de la Côte-Nord, la friperie du CHSLD Boisvert s’ajoute à d’autres projets communautaires misant sur la participation active des résidents, comme le petit dépanneur du CHSLD de Sept-Îles.

« Une friperie ponctuelle est mise sur pied depuis 2024 lors de la journée porte ouverte au CHSLD de Sept-Îles », précise également le porte-parole du CISSS.

Gérée par le technicien en loisirs et soutenue par une équipe de bénévoles, la friperie du CHSLD Boisvert est située dans son propre local décoré et adapté pour faciliter l’accès et le magasinage des résidents.