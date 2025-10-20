La Coopérative funéraire ouvre ses portes pour la première fois à Baie-Comeau

La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord – Manicouagan a accueilli dimanche après-midi la population pour une toute première activité portes ouvertes à son établissement du boulevard Blanche.

L’événement, tenu dans une ambiance conviviale, visait à démystifier le domaine funéraire et à permettre aux visiteurs de découvrir les coulisses d’un service souvent méconnu.

Dès la première heure, la salle d’accueil ne dérougissait pas, signe de la curiosité du public et du succès de cette initiative citoyenne.

Le président du conseil d’administration, Michel Boudreau, a souligné que l’objectif était avant tout de créer un contact humain avec la population. « On voulait ouvrir nos portes, accueillir les gens, répondre à leurs questions et montrer que, derrière les murs, il y a des gens accessibles et bienveillants. »

Parmi les moments marquants, la thanatologue Marianne Jean a ouvert son laboratoire au grand public, soit une première à Baie-Comeau. Celle-ci a expliqué avec pédagogie les différentes étapes du travail de préparation et de préservation des corps.

Une démarche qu’elle qualifie de « respectueuse et essentielle pour accompagner les familles dans leur deuil ».

La thanatologue Marianne Jean a accueilli les visiteurs dans son laboratoire, une rare occasion de découvrir concrètement les étapes de son métier. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

De son côté, la directrice générale et thanatologue Anne Poulin de Courval a rappelé que l’activité s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la coopération et de l’Année internationale des coopératives.

Il s’agit d’une façon de mettre en avant les valeurs d’entraide et de solidarité qui animent l’organisation, forte de plus de 6 400 membres entre Tadoussac et Baie-Trinité.