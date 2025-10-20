Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes inaugure son pavillon quatre saisons

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a franchi une étape majeure le 20 octobre avec l’inauguration officielle du Pavillon Desjardins, un projet de modernisation de plus de 4 millions de dollars.

Cette nouvelle infrastructure, axée sur le développement durable et l’éducation environnementale, positionne maintenant le site comme un attrait touristique quatre saisons.

Ce projet d’envergure vise à enrichir l’expérience des visiteurs, mettre en valeur les écosystèmes de la région et consolider l’offre écotouristique du site.

« Ce projet est un grand accomplissement tourné vers l’avenir, qui nous permet de rêver à un parc quatre saisons et à la poursuite de notre mission de conservation, de sensibilisation et d’éducation à l’année », a déclaré Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature.

Le Pavillon Desjardins du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est officiellement inauguré. Photo Le Manic

Le Pavillon Desjardins comprend notamment une salle d’interprétation sur l’Aire marine protégée de Manicouagan et la salle multiusage Alcoa, disponible à la location. L’ouverture à l’année permettra de créer des emplois permanents et de diversifier les activités offertes.

L’inauguration comprenait également la présentation d’une œuvre d’art signée Émilie Rondeau, intégrée à la façade du pavillon. Inspirée de la biodiversité et de la lumière du fleuve, l’œuvre évoque les mouvements de l’eau et le lien entre l’humain et la nature.

Le public pourra aussi découvrir l’exposition immersive Entre deux marées – un monde à conserver, conçue par le collectif La Camaraderie. La scénographie propose aux participants de plonger sous la surface de l’eau, dans un univers sensoriel paisible.

Voiles suspendus, lumières mouvantes et plancher souple évoquent le fond marin. L’animation vidéo projetée au plafond, accompagnée d’une composition musicale originale, invite à la contemplation tout en faisant découvrir les espèces emblématiques de l’Aire protégée.

Le projet intègre une approche écoresponsable : matériaux réemployés, impressions directes sur bois et modules mécaniques sans électricité.

La salle d’interprétation sur l’aire marine protégée de Manicouagan est une nouveauté. Photo Johannie Gaudreault

Soutiens financiers

Plusieurs partenaires financiers ont contribué à la réalisation du projet, dont Desjardins, Alcoa, la Société du Plan Nord, la MRC de Manicouagan et Développement économique Canada. Desjardins, premier partenaire à s’engager, a apporté une contribution majeure de 467 500 $.

« Ce pavillon, que nous avons vu naître, est bien plus qu’une infrastructure : il symbolise notre engagement envers la vitalité régionale de la Manicouagan et la mise en valeur de notre territoire », a souligné Joanie Bergeron Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Manicouagan.

Initialement présenté à Ma Ville Ma Voix sous le nom « Mieux connaître pour mieux protéger », ce projet représente le fruit d’une vaste démarche de mobilisation.

“ Ce nouveau pavillon d’accueil va certainement jouer un rôle central dans la poursuite de sa mission de sensibilisation et d’éducation et permettre de déployer tout le potentiel de ce site unique de notre région, au bénéfice des prochaines générations ”, a soutenu Michel Couillard, président du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a salué une initiative qui “ met en valeur les magnifiques milieux naturels du site ”, tandis que Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, a rappelé que ce projet “ renforce l’attractivité de la Côte-Nord tout en offrant à la population un lieu d’émerveillement et de fierté ”.

En protégeant et en valorisant neuf écosystèmes côtiers uniques, le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes poursuit sa mission éducative et écologique. Avec ce nouveau pavillon, il confirme son rôle de moteur du développement touristique durable et rassembleur sur la Côte-Nord.