Mairie de Portneuf-sur-Mer | Marilyn Emond : passionnée et disponible

Ancienne conseillère municipale et citoyenne engagée, Marilyn Emond brigue la mairie de Portneuf-sur-Mer avec le désir de poursuivre son implication au sein de sa communauté.

Forte d’une expérience acquise tant au conseil municipal qu’à la MRC de La Haute-Côte-Nord, elle promet d’être une mairesse proche des citoyens et accessible.

Marilyn Emond n’en est pas à ses premières armes en politique municipale. Conseillère par le passé, elle a déjà remplacé l’ancien maire dans diverses instances, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience.

« J’ai dû le remplacer dans toutes ses représentations. C’était prenant, mais j’ai aimé ça. Je pense avoir fait mes preuves », affirme-t-elle.

C’est à la suite de sollicitations de plusieurs citoyens que Mme Emond a choisi de se présenter à la mairie. « Au départ, personne ne voulait se présenter. On m’a beaucoup demandé pourquoi je n’y allais pas. J’ai réfléchi et j’ai décidé d’y aller », explique-t-elle, ajoutant que sa décision est mûrement réfléchie.

Originaire de Portneuf-sur-Mer, elle y a toujours été active, autant dans la vie communautaire que dans le milieu des affaires. Elle a travaillé notamment dans le domaine comptable et dans le commerce de proximité. « Je connais bien la réalité des entreprises locales et des citoyens », souligne-t-elle.

Des priorités axées sur la proximité et les services

La candidate met de l’avant une vision humaine et pragmatique de la gestion municipale. Sa priorité : demeurer disponible et à l’écoute des citoyens. « Les gens doivent savoir qu’ils pourront venir me voir facilement. Je vais être présente au bureau municipal et toujours disponible », assure celle qui ne partira pas en Floride durant l’hiver comme par le passé.

Elle souhaite aussi s’attaquer à certains enjeux concrets, comme la couverture cellulaire dans la région. « C’est un dossier qui traîne depuis trop longtemps. J’avais déjà interpellé les responsables pour comprendre pourquoi on manquait de réseau. Je ne lâcherai pas ce dossier », promet-elle.

Marilyn Emond évoque également le manque de services pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Elle aimerait mettre sur pied un système de transport local permettant de livrer les courses ou d’assurer des déplacements essentiels.

Une campagne du cœur

Mme Emond insiste sur le fait que sa candidature repose avant tout sur son attachement à sa communauté. « Je le fais de bon cœur, pour les bonnes raisons. Je veux que les gens sentent qu’ils ont une voix qui les représente vraiment », affirme-t-elle.

Si elle est élue, la candidate s’engage à miser sur la collaboration et la transparence. « Je veux travailler avec et pour les citoyens. Quand je m’engage dans quelque chose, je le fais à fond », conclut la passionnée.