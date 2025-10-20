Mairie de Portneuf-sur-Mer | Roberto Emond fait le saut à la mairie

Conseiller municipal depuis 16 ans à Portneuf-sur-Mer, Roberto Emond veut maintenant franchir une nouvelle étape : la mairie.

Bien connu des citoyens pour son implication dans plusieurs dossiers locaux, le conseiller sortant affirme vouloir miser sur la continuité et sur son expérience afin d’assurer la stabilité et le développement du village. « La Municipalité va bien, on a une belle équipe », souligne-t-il.

Appuyé par plusieurs collègues élus, M. Emond explique que cette candidature s’est imposée naturellement lorsque l’actuel maire, Jean-Maurice Tremblay, a confirmé qu’il ne se représenterait pas. « Je n’aime pas les élections par acclamation. Je veux que les gens décident. C’est une démocratie, c’est à eux de choisir », dit-il.

Des priorités concrètes

S’il est élu, Roberto Emond souhaite prioriser plusieurs dossiers déjà amorcés, dont la réfection du quai de la marina, un projet évalué à environ 10 millions de dollars. Il entend aussi suivre de près le déploiement de la tour cellulaire, dont les travaux devraient débuter cet automne, ainsi que la réhabilitation de l’ancien dépotoir municipal.

« Quand je parle avec les représentants du ministère, je sais de quoi je parle. J’étais là quand ce dépotoir-là a été aménagé, je connais le terrain », explique-t-il.

Un projet d’aide alimentaire

Le candidat souhaite également lancer un projet de comptoir alimentaire communautaire afin d’alléger le coût de la vie pour les citoyens les plus vulnérables.

« Le prix du pain a presque doublé. Je voudrais offrir des produits de base à prix abordable, comme du pain ou des patates. Si tu as quelque chose à manger dans ton armoire, tu dors mieux », illustre-t-il.

Selon lui, cette initiative répondrait à une réalité bien présente dans la localité : une population vieillissante et des coûts de logement élevés, malgré des revenus souvent modestes.

Un engagement de longue date

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Roberto Emond a quitté la région pour sa carrière à Hydro-Québec, avant d’y revenir il y a près de 30 ans. Retraité depuis huit ans, il s’est investi bénévolement dans plusieurs organismes, notamment à la Société de développement, où il a contribué à restaurer le bâtiment de la marina.

« La première année, on a fait près de 900 heures de bénévolat pour retaper le bâtiment. Aujourd’hui, c’est un bel espace dont on peut être fiers », se réjouit-il.

Fort de sa connaissance du milieu et de ses liens avec la population, M. Emond affirme vouloir « mettre son temps et son énergie au service du village ».

« Je connais les forces et les faiblesses de Portneuf-sur-Mer. J’ai envie de continuer à travailler pour que ça aille bien, tout simplement », conclut-il.