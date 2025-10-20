Mairie de Portneuf-sur-Mer | Roberto Emond fait le saut à la mairie

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 20 octobre 2025
Temps de lecture :

Roberto Emond veut devenir maire de Portneuf-sur-Mer. Photo courtoisie

Conseiller municipal depuis 16 ans à Portneuf-sur-Mer, Roberto Emond veut maintenant franchir une nouvelle étape : la mairie. 

Bien connu des citoyens pour son implication dans plusieurs dossiers locaux, le conseiller sortant affirme vouloir miser sur la continuité et sur son expérience afin d’assurer la stabilité et le développement du village. « La Municipalité va bien, on a une belle équipe », souligne-t-il.

Appuyé par plusieurs collègues élus, M. Emond explique que cette candidature s’est imposée naturellement lorsque l’actuel maire, Jean-Maurice Tremblay, a confirmé qu’il ne se représenterait pas. « Je n’aime pas les élections par acclamation. Je veux que les gens décident. C’est une démocratie, c’est à eux de choisir », dit-il.

Des priorités concrètes

S’il est élu, Roberto Emond souhaite prioriser plusieurs dossiers déjà amorcés, dont la réfection du quai de la marina, un projet évalué à environ 10 millions de dollars. Il entend aussi suivre de près le déploiement de la tour cellulaire, dont les travaux devraient débuter cet automne, ainsi que la réhabilitation de l’ancien dépotoir municipal.

« Quand je parle avec les représentants du ministère, je sais de quoi je parle. J’étais là quand ce dépotoir-là a été aménagé, je connais le terrain », explique-t-il.

Un projet d’aide alimentaire

Le candidat souhaite également lancer un projet de comptoir alimentaire communautaire afin d’alléger le coût de la vie pour les citoyens les plus vulnérables.

« Le prix du pain a presque doublé. Je voudrais offrir des produits de base à prix abordable, comme du pain ou des patates. Si tu as quelque chose à manger dans ton armoire, tu dors mieux », illustre-t-il.

Selon lui, cette initiative répondrait à une réalité bien présente dans la localité : une population vieillissante et des coûts de logement élevés, malgré des revenus souvent modestes.

Un engagement de longue date

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Roberto Emond a quitté la région pour sa carrière à Hydro-Québec, avant d’y revenir il y a près de 30 ans. Retraité depuis huit ans, il s’est investi bénévolement dans plusieurs organismes, notamment à la Société de développement, où il a contribué à restaurer le bâtiment de la marina.

« La première année, on a fait près de 900 heures de bénévolat pour retaper le bâtiment. Aujourd’hui, c’est un bel espace dont on peut être fiers », se réjouit-il.

Fort de sa connaissance du milieu et de ses liens avec la population, M. Emond affirme vouloir « mettre son temps et son énergie au service du village ».

« Je connais les forces et les faiblesses de Portneuf-sur-Mer. J’ai envie de continuer à travailler pour que ça aille bien, tout simplement », conclut-il.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Mairie de Portneuf-sur-Mer | Marilyn Emond : passionnée et disponible

Projet de ferme piscicole à Baie-Trinité : le mandat du BAPE prend fin

La Coopérative funéraire ouvre ses portes pour la première fois à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Directeur.trice – Service de sécurité incendie et sécurité civile

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
Petite-Rivière-Saint-François
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Mairie de Portneuf-sur-Mer | Marilyn Emond : passionnée et disponible

Consulter la nouvelle

Projet de ferme piscicole à Baie-Trinité : le mandat du BAPE prend fin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord