Un joueur du Drakkar dans les espoirs de la LNH

La Centrale de recrutement de la LNH vient de publier sa première liste de la saison des meilleurs espoirs à surveiller et le joueur Filip Vlk du Drakkar en fait partie.

En vue de la Séance de sélection 2026 de la LNH, la liste comprend un total de 55 joueurs issus de la LHJMQ.

Ceux-ci ont attiré l’attention des experts en recrutement depuis le début de l’année.

Filip Vlk a reçu une cote W dans cette liste, ce qui signifie qu’il fait partie des choix possibles de sixième ou septième ronde.

Notons aussi que deux des espoirs sont considérés comme des choix potentiels de première ronde, soit le centre de Victoriaville, Egor Shilov, et le défenseur de Blainville-Boisbriand, Xavier Villeneuve.