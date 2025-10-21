Cinoche assure le maintien de sa 37e édition

Par Johannie Gaudreault 12:35 PM - 21 octobre 2025
Temps de lecture :

Le Festival Cinoche de Baie-Comeau tiendra sa 37e édition du 15 au 25 janvier 2026.  Photo Charlotte Vuillemin

Après l’annonce de la mise sur pause de l’édition 2026 du Festival du film de Sept-Îles (Ciné-Sept), le Festival du film international de Baie-Comeau assure que sa 37édition est maintenue.

« Nous sommes de tout cœur avec l’équipe du Festival du film de Sept-Îles, qui a pris la difficile décision de faire une pause cette année. Cette réalité illustre bien les nombreux défis auxquels font face les événements culturels dans notre région », indique Catherine Heppell, responsable des communications pour Cinoche.

Le Festival baie-comois rassure le public. « Le Festival Cinoche sera bel et bien de retour pour sa 37édition, qui se tiendra du 15 au 25 janvier 2026 », confirme Mme Heppell. « Toute l’équipe est mobilisée pour offrir une programmation riche et rassembleuse », ajoute-t-elle.

L’équipe de Cinoche compte sur la présence du public pour « faire vivre, ensemble, le cinéma d’ici et d’ailleurs ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings de Baie-Comeau 

Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

L’adolescent porté disparu est retrouvé

Emplois vedettes

Directeur.trice – Service de sécurité incendie et sécurité civile

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
Petite-Rivière-Saint-François
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings de Baie-Comeau 

Consulter la nouvelle

Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord