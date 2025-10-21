Cinoche assure le maintien de sa 37e édition

Après l’annonce de la mise sur pause de l’édition 2026 du Festival du film de Sept-Îles (Ciné-Sept), le Festival du film international de Baie-Comeau assure que sa 37e édition est maintenue.

« Nous sommes de tout cœur avec l’équipe du Festival du film de Sept-Îles, qui a pris la difficile décision de faire une pause cette année. Cette réalité illustre bien les nombreux défis auxquels font face les événements culturels dans notre région », indique Catherine Heppell, responsable des communications pour Cinoche.

Le Festival baie-comois rassure le public. « Le Festival Cinoche sera bel et bien de retour pour sa 37e édition, qui se tiendra du 15 au 25 janvier 2026 », confirme Mme Heppell. « Toute l’équipe est mobilisée pour offrir une programmation riche et rassembleuse », ajoute-t-elle.

L’équipe de Cinoche compte sur la présence du public pour « faire vivre, ensemble, le cinéma d’ici et d’ailleurs ».