L’adolescent porté disparu est retrouvé
Isaac-Rich Gabriel Photo courtoisie, Sûreté du Québec
Porté manquant depuis le jeudi 16 octobre, Isaac Rich Gabriel a été retrouvé ce matin (21 octobre).
L’adolescent âgé de 16 ans est en ” en bonne santé “, indique la Sûreté du Québec.
