La Côte-Nord en mode solutions pour sa main-d’œuvre

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

Jean-François Gauthier, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Les entreprises de la Côte-Nord pourront échanger sur les défis de main-d’œuvre et ses solutions grâce à l’organisation de l’événement Visées Côte-Nord.

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) convie les entreprises, gestionnaires de ressources humaines (RH) et partenaires socioéconomiques à une demi-journée d’échanges le 12 novembre à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

Organisé en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, l’événement permettra de sensibiliser sur les enjeux de main-d’œuvre et les solutions proposées par le programme Visées.

Cette rencontre vise à mobiliser les forces entrepreneuriales de la Côte-Nord autour d’un objectif commun : former localement pour soutenir la vitalité économique régionale.

Le programme prévoit notamment la présentation du programme Visées et de ses parcours de formation, deux conférences d’experts sur les transitions sectorielles, notamment dans le numérique et les technologies propres, ainsi qu’un panel réunissant employeurs, responsables RH et acteurs de l’éducation.

Un kiosque d’information et une période de réseautage compléteront la journée.

Parmi les objectifs visés, la CCIM souhaite positionner les chambres de commerce comme leaders du développement de la main-d’œuvre, accroître la notoriété du programme Visées et recruter activement des entreprises participantes selon leurs besoins réels. L’initiative entend aussi générer des retombées concrètes pour l’économie régionale.

Les discussions mettront l’accent sur des secteurs stratégiques pour la Côte-Nord, dont le numérique, la cybersécurité, les technologies propres et la fabrication avancée. Environ 70 participants représentant 35 entreprises sont attendus pour cette édition régionale.

« Cet événement est une occasion unique de rassembler les forces vives de la région autour d’une vision commune : former ici, pour ici, afin d’assurer la vitalité économique et sociale de la Côte-Nord », conclut le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

