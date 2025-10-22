Mobilisation nationale contre les espèces exotiques envahissantes

Par Emelie Bernier 1:40 PM - 22 octobre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

La renouée du Japon Photo courtoisie

Les Tables de concertation régionales dédiées à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques travailleront de concert pour faire la vie dure à la renouée japonaise, au roseau commun, à la myriophylle à épis et aux autres plantes invasives qui menacent notre biodiversité.

Environnement Côte-Nord chapeautera le volet local de ce projet provincial puisqu’un mandat pan québécois a été confié au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). L’objectif : « mobiliser l’ensemble des régions autour d’un enjeu crucial pour la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques, en assurant une cohérence nationale ».

Durant trois ans, les régions administratives du Québec bénéficieront, via ces tables de concertation, d’un « espace de dialogue pour diagnostiquer les enjeux spécifiques à (leur) territoire, établir des priorités et élaborer des plans d’action régionaux. »

En misant sur « l’intelligence collective » et la « co-construction », on souhaite ainsi voir émaner des solutions durables pour agir efficacement contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques. 

Environnement Côte-Nord a déjà débuté le travail. Une collecte de données permettra de préparer un contexte territorial des EEE floristiques à partir de certains éléments clés. Une première rencontre de la Table de concertation, le 24 octobre, sera l’occasion de travailler les premiers éléments de cette mise en contexte soit les espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire, leur principaux vecteurs de propagation et les activités de lutte déjà en place.

Ce projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan nature 2030.

