Nov’HommeBurger : une initiative qui allie gourmandise et solidarité

Par Karianne Nepton-Philippe 10:33 AM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

Parce que les hommes aussi ont besoin d'aide, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Homme aide Manicouagan s'unissent pour lancer la première édition du Nov'HommeBurger. Photo iStock

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Homme aide Manicouagan lancent le Nov’HommeBurger, un événement gourmand et solidaire qui se tiendra en novembre. 

Du 1er au 30 novembre, chaque burger vendu permettra de soutenir les hommes en situation de vulnérabilité et de briser les tabous autour de la demande d’aide masculine.

Plusieurs restaurants de la région se mobilisent pour la cause et 2 $ par hamburger vendu seront remis au Fonds Ils Centraide de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. 

Derrière ce concept original, il y a une mission bien sérieuse : sensibiliser la population à la détresse vécue par de nombreux hommes et financer des actions concrètes pour les soutenir. Cela passe par la séparation, la perte d’emploi, l’isolement social, la santé mentale et encore plus.

Les restaurants participants

Plusieurs restaurateurs de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan se joignent à la cause et de créer leur propre version du Nov’HommeBurger spécialement pour l’occasion :

– Café La Chasse-Gardée à Sacré-Coeur

– Le Bouleau aux Escoumins

– Riviera Pub & Grill à Chute-aux-Outardes

– Bistro la Marée Haute

– Microbrasserie St-Pancrace

– Le Petit Goûter

– Resto-Pub Ancien Magasin Général à Godbout

– Le Chantmartin

– L’Uzumaki sushi bar et grill 

En plus de faire une différence, les restaurants participants auront la chance de se distinguer dans deux catégories, soit e restaurant ayant vendu le plus de burgers et le coup de coeur du public, déterminé par un vote en ligne.

