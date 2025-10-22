Québec fait une quatrième offre aux médecins

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne 2:05 PM - 22 octobre 2025
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prend part à la période des questions à l'Assemblée nationale, à Québec, le 9 octobre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le gouvernement Legault a déposé mercredi une quatrième offre aux médecins, dans l’espoir de conclure les négociations une fois pour toutes: au moins 800 millions $ supplémentaires seraient ajoutés sur la table sur quatre ans. 

Selon les renseignements obtenus de source gouvernementale, les nouveaux engagements répondent à des revendications des fédérations de médecins.

Québec propose entre autres 100 millions $ par an sur quatre ans pour augmenter la disponibilité des blocs opératoires.  

Également, on offre 50 millions $ supplémentaires par an pour les Groupes de médecine familiale (GMF). 

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, ont dit qu’ils étaient ouverts à discuter de l’offre avec les fédérations de médecins, mais ont refusé de répondre aux questions sur le contenu de la proposition.

Ils demandent aux deux fédérations de revenir aux tables de négociations et M. Dubé a insisté sur l’urgence d’agir, en raison du fait que les médecins appliquent des moyens de pression.

En effet, ils ont suspendu les activités de formation des étudiants en médecine.

Dans une courte déclaration avant de se rendre à la séance du cabinet, le premier ministre François Legault a demandé aux médecins de revenir à la table des négociations.  

