Un « permis de rêver » pour les jeunes de la Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 22 octobre 2025
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord veut rendre plus accessible le permis de conduire chez les jeunes. Photo Pixabay

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord lance le projet Permis de Rêver, qui permettra à des jeunes de 16 à 35 ans d’obtenir leur permis de conduire à moindre coût, en contrepartie d’une participation active à ses activités communautaires.

Pensé pour soutenir les jeunes confrontés à divers obstacles, qu’ils soient financiers, scolaires ou personnels, le programme veut leur offrir une chance concrète de prendre le volant de leur avenir. En échange de leur engagement social, les participants contribueront partiellement aux frais liés à l’obtention du permis, tout en développant leurs compétences, leur réseau et leur confiance en eux.

« Ce projet va bien au-delà d’un simple soutien financier. Il vise à redonner du pouvoir d’agir aux jeunes et à les valoriser », souligne le CJE-HCN, qui voit dans Permis de Rêver une façon de renforcer la réussite éducative et l’inclusion sociale sur le territoire.

Dans une région où l’absence de transport collectif limite grandement les déplacements, l’accès à un permis de conduire représente souvent un levier essentiel pour décrocher un emploi, poursuivre des études ou accéder à des services, rappelle l’organisme.

Le CJE espère ainsi lever un frein important à la mobilité et à l’autonomie des jeunes de la Haute-Côte-Nord.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le lancement officiel du projet aura lieu le 30 octobre au Kiboikoi des Escoumins, à l’occasion de la première Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord ou consulter sa page Facebook pour connaître les critères d’admissibilité et les modalités de participation.

