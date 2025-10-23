CHRONIQUE | L’Halloween de petits monstres au grand cœur

Chaque automne, dès que les feuilles recouvrent les trottoirs et que les citrouilles illuminent les marches, tu sens l’excitation monter : l’Halloween approche ! Les enfants peaufinent leurs costumes, rêvent à leur butin de friandises et s’impatientent de sillonner le quartier.

Mais si, cette année, au-delà du plaisir des bonbons, on saisissait l’occasion pour semer autre chose ? Un peu de générosité, un soupçon de solidarité, et beaucoup de chaleur humaine. Après tout, l’Halloween, c’est aussi une fête de communauté, où l’on va à la rencontre des voisins, où l’on partage rires et histoires. Pourquoi ne pas en profiter pour transmettre à nos petits monstres l’envie de donner, autant que de recevoir ?

1. La récolte qui nourrit vraiment

Imagine : en plus de frapper aux portes pour demander des friandises, ton enfant pourrait aussi expliquer qu’il collecte des denrées non périssables pour aider la banque alimentaire locale. Une boîte de soupe ici, un paquet de pâtes là, et vite, le sac devient un panier solidaire. Et crois-moi, les gens adorent participer quand ils savent que leur geste fera la différence.

2. Donner une deuxième vie aux déguisements

Tu le sais comme moi : les costumes d’Halloween ne servent souvent qu’une fois ou deux avant de dormir au fond d’une armoire. Alors pourquoi ne pas organiser une collecte de déguisements dans ton quartier ou à l’école ? Les familles déposent leurs costumes trop petits ou délaissés, et d’autres enfants, qui n’auraient peut-être pas les moyens d’en acheter, repartent avec un trésor. Résultat : moins de gaspillage, plus de sourires, et le plaisir de voir un vieux costume reprendre vie entre de nouvelles mains.

3. Apporter la magie aux oubliés de la fête

Tout le monde n’a pas la chance de sortir en chasse aux friandises. Pense aux enfants hospitalisés, ou aux aînés en maison de retraite. Organiser une miniparade costumée, avec quelques amis ou voisins peut illuminer leur journée. Pas besoin d’un grand spectacle : parfois, un simple défilé de petits vampires et de princesses, accompagné de rires, suffit à créer une parenthèse enchantée. Tes enfants comprendront alors que leurs déguisements et leur énergie sont des cadeaux aussi précieux que n’importe quelle friandise.

4. Décorer pour tous, avec un brin de solidarité

L’Halloween, c’est aussi l’art de transformer sa maison en manoir hanté. Mais certains n’ont ni le temps ni les moyens de le faire. Propose à ton enfant de créer, avec du matériel recyclé, de petites décorations maison : des lanternes avec des pots de yogourt, des fantômes en tissu, des chauves-souris en carton. Puis allez en offrir une partie aux voisins plus âgés ou isolés. Le quartier devient plus joyeux, plus uni, et les enfants découvrent qu’un bricolage simple peut avoir un grand pouvoir : celui d’égayer la vie des autres.

En conclusion : une fête plus grande que le sucre

Oui, l’Halloween restera toujours synonyme de bonbons et de rires dans les rues. Mais il peut être bien plus que ça. En invitant nos enfants à poser des gestes de partage, on transforme une soirée gourmande en véritable leçon de vie. On leur apprend que le plaisir ne réside pas seulement dans ce que l’on reçoit, mais aussi — et surtout — dans ce que l’on offre.

Alors, cette année, enfilons nos capes et nos chapeaux pointus, et semons, en même temps que des frissons, un peu de solidarité. Car au fond, le vrai trésor d’Halloween, ce n’est pas le sac de friandises : c’est le sourire de ceux à qui l’on donne.

Natalia

