Développement Sacré-Cœur inaugure ses nouveaux locaux

Grosse fin d’année à la Société de développement de Sacré-Cœur qui change de nom et d’adresse, en plus d’élargir sa mission pour répondre aux besoins des gens du milieu communautaire et entrepreneurial dans de tout nouveaux locaux aux moyens technologiques dernier cri.

C’est au terme d’années de brassage d’idées et d’ateliers avec son organisation que Développement Sacré-Cœur est parvenu à mettre en pratique une idée toute simple : celle d’avoir des locaux de travail de style libre-service pour les entrepreneurs et les organismes de la région.

La directrice de Développement Sacré-Cœur, Marjorie Deschênes, explique que l’organisme a cogité longtemps avant de trouver la bonne formule.

« On voyait dans le milieu qu’il y avait un besoin pour les organisations et les entrepreneurs de se rassembler et de venir travailler sur leur projet. Malheureusement, il n’y avait pas d’espace approprié pour le faire », raconte-t-elle en entrevue avec le Journal.

« On a tourné toutes les pierres qu’on pouvait retourner avec toutes les options qu’il y avait

par rapport à nos réalités et à ce qu’on souhaitait offrir à notre milieu, et on a jugé que ce bâtiment-là répondrait à nos besoins », ajoute-t-elle.

Nouveaux bureaux

Les anciens bureaux de la défunte Société Financière du Saguenay ont été rénovés de fond en comble. Ils font maintenant place à deux bureaux fermés, un espace ouvert avec une cuisine et des places assises ainsi qu’une salle de conférence avec un gros écran.

Des investissements totaux de 469 000 $ ont été nécessaires pour les rénovations et l’ajout de systèmes électroniques et technologiques modernes.

« On voulait un endroit où les gens étaient capables d’arriver et de partir de façon autonome, avec la technologie adaptée aux besoins d’aujourd’hui qui était accessible », mentionne-t-elle.

Elle affirme qu’il n’y a rien de plus facile pour réserver un espace dans le bâtiment situé sur la rue Principale au village.

« En cliquant sur un lien sur la plateforme en ligne, on peut faire nos réservations de salle et d’espace de travail nous-mêmes », souligne la directrice.

Les bureaux de Développement Sacré-Cœur sont dotés d’une cuisine et d’une aire commune où il est possible de travailler. Photo courtoisie

Répondre aux besoins

Marjorie Deschênes fait savoir que les bureaux, qui sont ouverts depuis 6 mois, ont accueilli beaucoup de prestataires de services de toutes sortes.

« Ce dont on s’est aperçu, c’est que le centre d’affaires servait de lien de proximité. Il y a des immigrants qui viennent ici recevoir des services et qui ne sont pas en mesure de se déplacer à l’extérieur », note-t-elle.

« Ça facilite énormément le travail d’intégration au niveau de l’immigration et de leur accueil », renchérit Mme Deschênes.

Cette dernière rajoute que des travailleurs de différents organismes comme le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et de Services Canada fréquentent les nouveaux locaux pour administrer leurs services.

« On voulait offrir une antenne pour les communautés de proximité, et on est très fiers d’offrir ce service-là de façon tout à fait gratuite à l’ensemble des organisations du milieu, peu importe que ce soit un organisme à but non lucratif ou une entreprise », termine la directrice.