Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne 2:48 PM - 23 octobre 2025
Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées.

Par contre, l’interdiction de se masquer le visage dans l’espace public en tout temps, telle que souhaitée par les militants caquistes, est encore loin de se concrétiser.   

C’est ce qu’a laissé entendre le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, en mêlée de presse jeudi matin au parlement. 

Il a confirmé que le gouvernement allait se conformer à la recommandation du rapport Pelchat-Rousseau, sur le renforcement de la laïcité, qui préconisait l’interdiction des signes religieux dans les services de garde subventionnés.

M. Roberge a toutefois ajouté qu’une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l’emploi de services de garde qui portent des signes religieux.

Le ministre a été moins clair concernant une proposition des militants caquistes adoptée en congrès, soit d’interdire en tout temps de se masquer le visage dans l’espace public. 

Est-ce que cette interdiction pourrait être formalisée dans un texte de loi?

«La réflexion se poursuit», a répondu le ministre, qui pourtant avait voté en faveur de la proposition au congrès de la CAQ, le mois dernier à Gatineau. 

