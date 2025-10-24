(Mise à jour 8h56) Départs aux 40 minutes à la traverse de Tadoussac

Avatar photo
Par Dave Kidd 8:41 AM - 24 octobre 2025
Temps de lecture :
Photo Johannie Gaudreault

La Société des traversiers du Québec avise que les départs à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine  auront lieu toutes les 40 minutes de chaque rive jusqu’à nouvel ordre. L’avis a été émis à 7h54 ce 24 octobre.

Ce sont des exercices réglementaires avant la mise en service du NM Alexandrina-Chalifoux (incendie et abandon de navire) qui expliquent la situation.

Le service reprend à 2 navires dans les prochaines minutes, assure la STQ.

