Des moyens à la hauteur pour nos fermes, réclament les agriculteurs nord-côtiers

Par Johannie Gaudreault 12:42 PM - 24 octobre 2025
Temps de lecture :

Yves Laurencelle, producteur agricole de Longue-Rive sur la Côte-Nord, a été réélu à la présidence de la Fédération de l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord. Photo courtoisie

Les producteurs agricoles de la Côte-Nord sonnent l’alarme : pour préserver l’avenir de leurs fermes, des gestes forts doivent être posés.

Réunis vendredi à Québec pour l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, les délégués ont réitéré leur volonté d’obtenir un appui gouvernemental à la hauteur des défis économiques, climatiques et administratifs auxquels ils font face.

Parmi leurs revendications nationales, la Fédération met de l’avant deux priorités : une hausse substantielle des budgets consacrés à l’agriculture et une juste compensation pour les coûts liés à la tarification carbone, un système qui continue de pénaliser les fermes québécoises.

« Nos productrices et producteurs veulent contribuer pleinement à un modèle agricole durable et prospère, mais cela exige des moyens à la hauteur des ambitions collectives », a affirmé le président Yves Laurencelle.

Le premier vice-président général de l’UPA, Paul Doyon, a pour sa part souligné que le soutien public demeure insuffisant.

« Les gouvernements, à travers le monde, consacrent en moyenne 2 % de leurs dépenses à leur agriculture, alors que les soutiens québécois et canadien ne dépassent toujours pas 1 %. Il est impératif de rectifier le tir », a-t-il plaidé, rappelant que l’agriculture et la foresterie demeurent des piliers du développement régional et de la création d’emplois.

Répondre aux besoins du territoire

Les membres ont également adopté plusieurs résolutions régionales visant à mieux répondre aux besoins des producteurs de la Côte-Nord et de la Capitale-Nationale.

Ils demandent notamment le retour d’enveloppes régionales du MAPAQ, une réduction de la paperasse pour les fermes de proximité, un meilleur accès à Internet et à la téléphonie cellulaire, ainsi qu’un plan municipal d’intervention en cas de coupure d’eau afin d’assurer la sécurité des productions.

Réélu à la présidence de la Fédération, Yves Laurencelle a réaffirmé sa volonté de défendre les intérêts agricoles du territoire. Luce Bélanger a aussi été réélue par acclamation à la vice-présidence.

« Nos producteurs veulent continuer à nourrir le Québec, mais ils doivent pouvoir le faire dans des conditions équitables et modernes. Le gouvernement doit prendre en compte la réalité agricole de nos régions périphériques », a-t-il déclaré en demandant au gouvernement en place de respecter l’engagement pris en juin 2024 et de verser les 200 M$ annoncés.

Pour la Fédération, il est urgent que Québec prenne la pleine mesure du rôle stratégique de l’agriculture nord-côtière. Sans un soutien réel et flexible, préviennent les producteurs, c’est la vitalité même des régions qui est en jeu.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : entente acceptée à 94 %

Tourisme Côte-Nord récompense huit entreprises et rend hommage à ses pionniers

Plus d’un million pour stimuler le tourisme sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : entente acceptée à 94 %

Consulter la nouvelle

Tourisme Côte-Nord récompense huit entreprises et rend hommage à ses pionniers

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord