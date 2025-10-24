Élections municipales : voter par anticipation le 26 octobre

S’il est impossible pour vous d’aller voter le 2 novembre ou que votre choix est déjà fait, il est possible de voter par anticipation le dimanche 26 octobre.

Tous les bureaux de vote seront ouverts de 12 h à 20 h.

Rappelons qu’en Haute-Côte-Nord, les électeurs de Tadoussac, Les Bergeronnes, Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer auront à faire un choix pour leur prochain maire.

Plusieurs postes de conseillers sont aussi à pourvoir dans ces municipalités, en plus de Sacré-Coeur. L’endroit du bureau de vote pour chaque citoyen est indiqué sur le carton jaune d’Élections Québec.

Notons que le jour du scrutin, soit le dimanche 2 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.