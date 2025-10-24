Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : entente acceptée à 94 %

Par Victor Carré 12:05 PM - 24 octobre 2025
Victor Carré | Le Charlevoisien

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que les employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, représentés par le syndicat Unifor, ont ratifié l’entente de principe qui avait été récemment conclue. Elle a été acceptée par une très forte majorité à 94 %.

L’accord prévoit des hausses salariales totalisant 17,4 % sur cinq ans, de 2023 à 2028.

« La Société des traversiers du Québec se réjouit de cette entente, qui permettra de bonifier les conditions de travail de ses employés, en plus de renforcer l’attraction et la rétention du personnel », indique l’organisation par voie de communiqué.

La signature officielle de la nouvelle convention collective est prévue la semaine prochaine.

