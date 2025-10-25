La MRC de La Haute-Côte-Nord soutient le développement régional

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 25 octobre 2025
Temps de lecture :

Un exemple de station de lavage permanente pour décontaminer son embarcation. Photo Ozéro

Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a octroyé plusieurs sommes à des projets d’organismes de son territoire lors de la dernière assemblée tenue le 21 octobre. 

D’abord, la MRC a obtenu un montant de 108 282 $ pour l’implantation d’une station de lavage d’embarcations nautiques au lac Gobeil, dans le cadre du Programme de vitalisation municipale.  C’est l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) qui opérera la station de lavage et il a reçu 31 556 $ pour le faire. L’OBVHCN a aussi mis la main sur 46 684 $ pour faire de la sensibilisation sur le lavage des embarcations nautiques. 

Dans le Fonds résilience et rétablissement, la Ville de Forestville a obtenu 240 $ pour son activité de poésie lors du jour du Souvenir et la Municipalité de Colombier bénéficie de 1 000 $ pour le projet « Partage de connaissances artisanales de Noël.

La Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur le TNO Lac-au-Brochet a permis d’accorder 16 256 $ à l’Association Récréative Chauvin pour la réfection du chemin du Lac Chauvin ainsi que 5 200 $ à la Pourvoirie le Chenail du Nord pour la réparation de son chemin multiusage à la suite des grandes pluies.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La police de Pakua Shipi recherche le destinataire d’un colis de drogues

Plongée dans la mémoire du fleuve à la Bibliothèque Alice-Lane

Nouvelles règles sur les emballages : un coup de pouce pour les entreprises nord-côtières

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

La police de Pakua Shipi recherche le destinataire d’un colis de drogues

Consulter la nouvelle

Plongée dans la mémoire du fleuve à la Bibliothèque Alice-Lane

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord