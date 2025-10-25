La MRC de La Haute-Côte-Nord soutient le développement régional

Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a octroyé plusieurs sommes à des projets d’organismes de son territoire lors de la dernière assemblée tenue le 21 octobre.

D’abord, la MRC a obtenu un montant de 108 282 $ pour l’implantation d’une station de lavage d’embarcations nautiques au lac Gobeil, dans le cadre du Programme de vitalisation municipale. C’est l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) qui opérera la station de lavage et il a reçu 31 556 $ pour le faire. L’OBVHCN a aussi mis la main sur 46 684 $ pour faire de la sensibilisation sur le lavage des embarcations nautiques.

Dans le Fonds résilience et rétablissement, la Ville de Forestville a obtenu 240 $ pour son activité de poésie lors du jour du Souvenir et la Municipalité de Colombier bénéficie de 1 000 $ pour le projet « Partage de connaissances artisanales de Noël.

La Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur le TNO Lac-au-Brochet a permis d’accorder 16 256 $ à l’Association Récréative Chauvin pour la réfection du chemin du Lac Chauvin ainsi que 5 200 $ à la Pourvoirie le Chenail du Nord pour la réparation de son chemin multiusage à la suite des grandes pluies.