La police de Pakua Shipi recherche le destinataire d’un colis de drogues

Par Sylvain Turcotte 1:33 PM - 25 octobre 2025
Temps de lecture :

Quelques uns des éléments du colis saisi par les policiers de Pakua Shipi. Photo Facebook Police Pakua Shipi

Le corps de police de Pakua Shipi y va d’humour à la suite d’une récente saisie d’un colis en provenance de Montréal.

Le colis contiendrait une quantité de ce qui « semble être de la cocaïne, des jujubes, du cannabis et divers objets », écrit la Police de Pakua Shipi sur sa page Facebook.

Elle recherche toutefois le propriétaire du dit colis.

« Si vous avez “OUBLIÉ” de récupérer votre colis et qu’il vous appartient, vous pouvez toujours vous présenter au poste de police… », lance-t-elle.

Elle indique que c’est toutefois aux risques et périls de la personne, « puisque les policiers pourraient procéder à votre arrestation et porter des accusations criminelles ».

« À votre place, je laisserais plutôt les policiers vous retrouver. Même si nous sommes en région éloignée, nous avons des oreilles partout », est-il mentionné.

Les policiers qui desservent le secteur de Pakua Shipi demeurent proactifs et engagés pour protéger la population, particulièrement les personnes vulnérables face à la consommation.

