Nouvelles règles sur les emballages : un coup de pouce pour les entreprises nord-côtières

Les entreprises bioalimentaires de la Côte-Nord auront bientôt l’occasion de mieux comprendre les nouvelles règles sur les emballages et d’en tirer profit.

Le 5 novembre, de 14 h à 16 h, la SADC Manicouagan tiendra un webinaire gratuit visant à outiller les transformateurs, traiteurs, restaurateurs et épiciers de la région face aux exigences environnementales grandissantes.

La réglementation québécoise entourant les emballages évolue rapidement. Les entreprises doivent désormais rendre compte des matériaux qu’elles mettent sur le marché et assumer leur gestion. Selon la SADC, ces obligations peuvent toutefois devenir des leviers d’efficacité et d’innovation, notamment par la réduction des coûts liés aux matières et au recyclage.

Le webinaire se veut concret et interactif. Pendant la première heure, les participants recevront de l’information sur les exigences à venir et sur les pratiques d’écoconception.

La seconde partie sera consacrée à l’analyse de cas réels : les entreprises sont invitées à se munir de leurs propres emballages pour obtenir des conseils personnalisés.

Deux spécialistes animeront la séance : Marina Pietrosel, experte en écoconception des emballages, et Marie Horodecki-Aymes, stratège en innovation et développement durable. Toutes deux accompagnent depuis plusieurs années des PME québécoises dans l’adaptation de leurs pratiques aux nouvelles réalités environnementales.

Ce rendez-vous, organisé en collaboration avec divers organismes régionaux de développement économique, vise à transformer une contrainte réglementaire en occasion d’efficacité et d’innovation durable.

L’activité est offerte en ligne et les inscriptions sont obligatoires auprès de Joannie Lajeunesse, conseillère en développement durable à la SADC Manicouagan.