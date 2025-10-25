Plongée dans la mémoire du fleuve à la Bibliothèque Alice-Lane

Le patrimoine maritime du Saint-Laurent sera à l’honneur le 5 novembre à la Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, lors d’une conférence de l’Université du troisième âge (UTA) intitulée Le fleuve pour mémoire.

L’événement, animé par le conférencier Érik Phaneuf, promet une immersion dans l’histoire et les légendes du grand fleuve.

Désigné lieu historique depuis 2017, le fleuve Saint-Laurent est reconnu comme un témoin majeur du passé collectif québécois.

À travers cette conférence, Érik Phaneuf proposera une exploration du patrimoine maritime, des naufrages marquants et de la toponymie évocatrice qui jalonnent ses rives.

L’activité, destinée aux adolescents et aux adultes, vise à faire revivre la mémoire des « fortunes de mer » qui ont façonné la culture et l’imaginaire des riverains du Saint-Laurent.

Cette soirée de découvertes et d’émotions se tiendra de 18 h à 20 h.