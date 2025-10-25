Plongée dans la mémoire du fleuve à la Bibliothèque Alice-Lane

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 25 octobre 2025
Temps de lecture :

Erik Phaneuf donnera une conférence à la Bibliothèque Alice-Lane. Photo Johannie Gaudreault

Le patrimoine maritime du Saint-Laurent sera à l’honneur le 5 novembre à la Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, lors d’une conférence de l’Université du troisième âge (UTA) intitulée Le fleuve pour mémoire.

L’événement, animé par le conférencier Érik Phaneuf, promet une immersion dans l’histoire et les légendes du grand fleuve.

Désigné lieu historique depuis 2017, le fleuve Saint-Laurent est reconnu comme un témoin majeur du passé collectif québécois.

À travers cette conférence, Érik Phaneuf proposera une exploration du patrimoine maritime, des naufrages marquants et de la toponymie évocatrice qui jalonnent ses rives.

L’activité, destinée aux adolescents et aux adultes, vise à faire revivre la mémoire des « fortunes de mer » qui ont façonné la culture et l’imaginaire des riverains du Saint-Laurent.

Cette soirée de découvertes et d’émotions se tiendra de 18 h à 20 h.

Erik Phaneuf donnera une conférence à la Bibliothèque Alice-Lane. Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Nouvelles règles sur les emballages : un coup de pouce pour les entreprises nord-côtières

La baleine à bosse peut enfin respirer, même si l’espèce demeure fragile

Les baleines à bosse rassemblent les experts à Tadoussac

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Nouvelles règles sur les emballages : un coup de pouce pour les entreprises nord-côtières

Consulter la nouvelle
Actualité

La baleine à bosse peut enfin respirer, même si l’espèce demeure fragile

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord