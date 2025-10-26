Des étudiants en droit découvrent la Haute-Côte-Nord

La Haute-Côte-Nord a accueilli 16 étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke venus découvrir le territoire dans le cadre d’un séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes en région.

L’initiative, menée conjointement par les antennes de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, visait à faire connaître les perspectives professionnelles offertes en région aux futurs juristes.

Au cours de la journée, tenue le 15 octobre, les participants ont visité le Centre Archéo Topo des Bergeronnes, avant d’assister à une présentation sur la pratique notariale en milieu régional, donnée par la notaire et mairesse Nathalie Ross.

Place aux jeunes en région a organisé un séjour exploratoire en Haute-Côte-Nord pour des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke. Ils ont rencontré la notaire et mairesse Nathalie Ross. Photo PAJ HCN

La rencontre s’est conclue par une balade sur la plage, marquée par l’observation d’un rorqual commun, clin d’œil naturel à la beauté du littoral nord-côtier.

Pour Juliette Renard, agente Place aux jeunes, cette activité contribue à tisser des liens entre les jeunes professionnels et les communautés d’accueil.

« Ce genre d’initiative permet non seulement de faire découvrir les richesses de notre territoire, mais aussi de créer des liens concrets entre les jeunes professionnels et le milieu. Nous espérons que cette expérience aura semé l’envie de revenir, voire de s’établir ici », souligne-t-elle.

Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord salue la mobilisation de tous ceux qui ont contribué au succès du séjour.

L’organisme espère que cette expérience aura éveillé chez les participants le désir de revenir, voire de s’établir dans la région, où les besoins en relève professionnelle sont bien réels.