Messmer revient hypnotiser la Côte-Nord

Six ans après sa dernière visite, le fascinant Messmer s’apprête à reprendre le contrôle des esprits nord-côtiers. L’hypnotiseur québécois revient sur la Côte-Nord avec la même curiosité et le même sens du spectacle… mais cette fois, au volant d’une voiture électrique. Un petit défi en soi, puisqu’il espère pouvoir parcourir la route d’une seule traite jusqu’à Baie-Comeau.

Ce retour, il l’attendait avec impatience. Les paysages, l’accueil du public et, surtout, les cerveaux à hypnotiser lui avaient manqué.

Fidèle à son humour pince-sans-rire, Messmer promet une expérience où subconscient et comédie s’entremêlent, entre fascination et perte de contrôle volontaire. Il sera en spectacle à Baie-Comeau le 1er novembre et à Sept-Îles, le lendemain.

Sur scène, rien n’est jamais totalement prévisible. L’artiste aime provoquer des émotions fortes, parfois jusqu’à l’imprévu. Lors d’un ancien spectacle, une illusion de montagnes russes avait si bien fonctionné qu’un participant, emporté par le réalisme du moment, avait fini par être malade sur scène.

Dans un autre numéro, un spectateur, persuadé de devenir père, avait téléphoné à sa mère pour lui annoncer la « naissance » en direct. Des situations cocasses, mais toujours empreintes de bienveillance et d’humanité pour le fascinateur.

Messmer dit comprendre que certaines personnes puissent appréhender l’hypnose. Pour lui, la peur de l’inconnu reste naturelle, même si la majorité de ceux qui doutent refuse tout simplement de tenter l’expérience.

Sur scène, il joue justement avec cette limite entre confiance et lâcher-prise, amenant le public à explorer les zones mystérieuses de son propre esprit.

Fasciné depuis l’enfance par le pouvoir du cerveau, il garde un profond respect pour les grands penseurs. S’il pouvait remonter le temps, il aimerait sonder l’esprit d’Albert Einstein, son modèle de jeunesse.

Et s’il existait une machine capable de lire les pensées, il parie qu’il serait le premier à vouloir l’inventer, histoire de pousser encore plus loin la compréhension du subconscient humain.

Record mondial

Messmer détient déjà un record mondial : celui du plus grand nombre de personnes hypnotisées simultanément, soit 1 066 en moins de cinq minutes.

Lorsqu’on lui demande s’il pouvait hypnotiser son public nord-côtier tout d’un coup, il s’amuse à dire qu’il battrait son propre record, en hypnotisant les foules de Baie-Comeau à Sept-Îles en une seule séance. Un défi qui, à l’image de sa voiture électrique, demande autant de maîtrise que d’énergie.

Et s’il devait user de ses talents pour changer le monde, il ne manquerait pas d’humour dans son choix. Disons simplement qu’un certain politicien américain figurerait en haut de sa liste.

De retour sur la Côte-Nord, Messmer promet une soirée entre rires, émotions et fascination collective. Un rendez-vous où l’on risque bien de perdre la tête, mais avec plaisir.