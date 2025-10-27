Baie-Comeau : deux nouveaux soudeurs formés grâce à un partenariat local

Par Johannie Gaudreault 8:38 AM - 27 octobre 2025
Sur la photo, on reconnaît de gauche à droite l’enseignant en soudure David Lagacé, les étudiants Jean-Michel Morin et William Girard-Desrosiers, le directeur d’usine chez Fransi Construction, Olivier Sirois, le coordonnateur du SAE de l’Estuaire, Martin Ouellet, le contremaître d’usine Alexandre Roy et le président-directeur général de Fransi Construction, Jonathan Lévesque. Photo CSS de l’Estuaire

Le Service aux entreprises (SAE) de l’Estuaire et l’entreprise baie-comoise Fabrication Fransi unissent leurs forces pour répondre aux besoins en main-d’œuvre régionale. Une première collaboration a permis la formation de deux nouveaux soudeurs.

Ces travailleurs, embauchés en début d’année par Fabrication Fransi, terminent actuellement leur stage et obtiendront sous peu leur attestation d’études professionnelles (AEP) en Soudage semi-automatique GMAW et FCAW.

La formation, d’une durée totale de 660 heures, a débuté en mars dernier. Elle a été entièrement adaptée aux besoins de l’entreprise, qui a choisi de rémunérer les participants durant tout leur apprentissage.

Les deux soudeurs complètent maintenant un stage pratique de 90 heures dans les installations de Fabrication Fransi, à Baie-Comeau.

Pour le coordonnateur du SAE de l’Estuaire, Martin Ouellet, cette collaboration illustre la capacité du service à répondre directement aux besoins du marché du travail régional.

« Nos formations sont adaptées et adaptables aux besoins et aux réalités du milieu et nous sommes disponibles pour répondre aux besoins des entreprises de chez nous », souligne-t-il.

De son côté, le président-directeur général de Fabrication Fransi, Jonathan Lévesque, voit dans ce partenariat un modèle à reproduire.

« Ce type de partenariat avec le SAE représente un investissement formidable pour les individus ainsi que pour la croissance des entreprises de la région. L’adaptabilité du programme en fait sa force », affirme-t-il.

Le SAE de l’Estuaire espère que cette initiative inspirera d’autres employeurs à former leur main-d’œuvre localement.

La formation en soudage semi-automatique GMAW et FCAW demeure ouverte à tous, avec quatre périodes d’inscription par année. La prochaine cohorte débutera le 10 novembre.

