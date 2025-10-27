Gala du mérite touristique : « une belle tape dans le dos »

Par Renaud Cyr 9:54 AM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

La compagnie de croisière Du Fleuve des Escoumins a remporté le prix S'unir pour rayonner au Gala du mérite touristique 2025. Photo Renaud Pintiaux

Trois jeunes entreprises touristiques de la Haute-Côte-Nord ont été récompensées au Gala du mérite touristique de Tourisme Côte-Nord cette année.

La compagnie de croisière Du Fleuve des Escoumins fondée en 2024 a mérité le prix S’unir pour rayonner qui récompense les collaborations et les partenariats avec le milieu pour diversifier ses offres de services.

« C’est le travail commun de notre équipe. D’avoir la reconnaissance des pairs dans le milieu, c’est une belle tape dans le dos avec tout le travail qu’il y a eu derrière les dernières années », résume le copropriétaire de Du Fleuve, Simon Beaudry.

Ce dernier explique que la compagnie a eu une saison qui s’est soldée positivement cette année avec des collaborations non seulement pour ses croisières, mais aussi pour les produits dérivés comme une bière conjointe avec la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau et un balado.

« On veut toujours se diversifier davantage, et aller voir plus loin sur la Côte-Nord pour se faire pas juste des collaborations, mais aussi des croisières plus longues », révèle M. Beaudry.

Le croisiériste indique qu’il veut continuer à améliorer les processus, bâtir son équipe et continuer à se développer pour la prochaine année.

Du Côté de Sacré-Cœur, le Festival du Fjord, fondé en 2023, a remporté le prix de l’événement de l’année, ce qui a bien surpris son fondateur et président, Billy Hovington.

« Je ne pensais jamais qu’on serait nommé, ça m’a beaucoup surpris et on est très content », mentionne-t-il.

Ce dernier raconte que la deuxième édition a été « très bonne », même si le festival a dû se débrouiller pour remplir son budget, car il n’avait touché aucune subvention.

L’événement, qui est déjà dans ses préparatifs pour l’an prochain, tentera de diversifier sa programmation pour l’étendre à l’hiver et au printemps dans un avenir rapproché.

L’entreprise Cake en Folie de Sacré-Cœur a remporté le prix coup de cœur du public lors de la soirée.

